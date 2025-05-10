Нацгвардейцы дронами ликвидировали российскую ДРГ возле Курахово — видео

Операторы дронов спецподразделения Национальной гвардии Украины "Острые картузы" ночью нейтрализовали вражескую диверсионно-разведывательную группу вблизи Курахово Донецкой области.
Главные тезисы
- Спецподразделение Национальной гвардии Украины 'Острые картузы' использовали дроны для ликвидации российской ДРГ возле Курахово.
- Российская армия возобновила наступление на нескольких участках фронта, что привело к конфликту с украинскими защитниками.
"Острые картузы" дронами уничтожили российскую ДРГ
Об этом подразделение сообщило в Телеграмме и обнародовало соответствующее видео.
Так, ночью пилоты подразделения нейтрализовали вражескую ДРГ, которая проникла в деревню неподалеку от Курахово и начала вести огонь по украинским защитникам, говорится в сообщении.
С помощью нескольких дронов бойцы отразили атаку россиян и остановили попытку дальнейшего продвижения.
В результате группа из четырех захватчиков была полностью ликвидирована.
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