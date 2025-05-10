Нацгвардейцы дронами ликвидировали российскую ДРГ возле Курахово — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Нацгвардейцы дронами ликвидировали российскую ДРГ возле Курахово — видео

потери
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Источник:  online.ua

Операторы дронов спецподразделения Национальной гвардии Украины "Острые картузы" ночью нейтрализовали вражескую диверсионно-разведывательную группу вблизи Курахово Донецкой области.

Главные тезисы

  • Спецподразделение Национальной гвардии Украины 'Острые картузы' использовали дроны для ликвидации российской ДРГ возле Курахово.
  • Российская армия возобновила наступление на нескольких участках фронта, что привело к конфликту с украинскими защитниками.

"Острые картузы" дронами уничтожили российскую ДРГ

Об этом подразделение сообщило в Телеграмме и обнародовало соответствующее видео.

"Перемирие" закончилось довольно быстро и российская армия снова пошла в наступление на нескольких участках фронта.

Так, ночью пилоты подразделения нейтрализовали вражескую ДРГ, которая проникла в деревню неподалеку от Курахово и начала вести огонь по украинским защитникам, говорится в сообщении.

С помощью нескольких дронов бойцы отразили атаку россиян и остановили попытку дальнейшего продвижения.

В результате группа из четырех захватчиков была полностью ликвидирована.

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