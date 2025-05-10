Нацгвардейцы дронами ликвидировали российскую ДРГ возле Курахово — видео

"Острые картузы" дронами уничтожили российскую ДРГ

Об этом подразделение сообщило в Телеграмме и обнародовало соответствующее видео.

"Перемирие" закончилось довольно быстро и российская армия снова пошла в наступление на нескольких участках фронта. Поделиться

Так, ночью пилоты подразделения нейтрализовали вражескую ДРГ, которая проникла в деревню неподалеку от Курахово и начала вести огонь по украинским защитникам, говорится в сообщении.

С помощью нескольких дронов бойцы отразили атаку россиян и остановили попытку дальнейшего продвижения.

В результате группа из четырех захватчиков была полностью ликвидирована.