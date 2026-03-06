Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

В Україні відкрили кримінальне провадження щодо викрадення інкасаторів в Угорщині

Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 ККУ (захоплення заручників).

Як зазначається, поліцейські Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.

Наразі слідчі дії тривають.

У ніч проти 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада взяла в заручники сімох громадян України — працівників Ощадбанку — та викрала гроші, які вони перевозили.