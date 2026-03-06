Нацполиция открыла уголовное производство насчет похищения инкассаторов Сбербанка в Венгрии

Национальная полиция Украины начала уголовные производства по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

В Украине открыли уголовное производство по похищению инкассаторов в Венгрии

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 УК (захват заложников).

Как отмечается, полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ официальными каналами обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службе Венгрии и полиции и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Следственные действия продолжаются.

В ночь на 6 марта министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в Будапеште венгерские власти взяли в заложники семерых граждан Украины — работников Сбербанка — и похитили деньги, которые они перевозили.