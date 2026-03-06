Нацполиция открыла уголовное производство насчет похищения инкассаторов Сбербанка в Венгрии
Категория
Украина
Дата публикации

Нацполиция открыла уголовное производство насчет похищения инкассаторов Сбербанка в Венгрии

Нацполиция
Читати українською

Национальная полиция Украины начала уголовные производства по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

Главные тезисы

  • Нацполиция Украины начала уголовные производства по угону инкассаторов в Венгрии.
  • Служебный автомобиль АО «Ощадбанк» также попал в центр расследования.
  • Событие рассматривается по статьям Уголовного кодекса, связанным с незаконным лишением свободы и захватом заложников.

В Украине открыли уголовное производство по похищению инкассаторов в Венгрии

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 УК (захват заложников).

Как отмечается, полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ официальными каналами обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службе Венгрии и полиции и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Следственные действия продолжаются.

В ночь на 6 марта министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в Будапеште венгерские власти взяли в заложники семерых граждан Украины — работников Сбербанка — и похитили деньги, которые они перевозили.

По его словам, семь работников Сбербанка двумя банковскими автомобилями следовали транзитом между Австрией и Украиной и перевозили наличные деньги в рамках регулярного обслуживания между государственными банками.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия захватила в заложники 7 украинцев и похитила деньги "Ощадбанка"
Андрей Сибига
Украина требует от Венгрии отпустить ее граждан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия придумала повод для похищения 7 украинцев и денег "Ощадбанка"
У Орбана хотят оправдать похищение 7 украинцев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
МИД экстренно призвало украинцев отменить поездки в Венгрию
МИД Украины
Украинцы больше не могут чувствовать себя в безопасности, отправляясь в Венгрию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?