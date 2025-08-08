Надійний мир для України. Зеленський заявив про активну переговорну роботу з партнерами

Україна отримує багато підтримки від партнерів в нових умовах, коли президент США Дональд Трамп встановив дедлайн для Росії.

Зеленський заявив про активну переговорну роботу з партнерами

Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський оголосив про результат інтенсивних переговорів із партнерами для напрацювання спільної позиції заради дійсно реального миру для України.

І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що Росія поки що не йде на поступки.

Бачимо, що росіяни на це не зважають — принаймні поки що не зважають. Сьогодні знову вбивства, російські обстріли. Більше сотні ударних дронів було в ніч на цей день проти України, ще протягом дня удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, знову повітряні тривоги в наших містах, громадах.

Президент навів тільки один із російських злочинів війни на сьогодні.

У Херсоні абсолютно свідомо скидом із російського дрона був поранений 13-річний хлопець. Йому надається допомога. Тобто триває російське полювання на цивільних у Херсоні. Це свідоме знищення життя. Наказів зупинитись російській армії не давали. Говоримо з партнерами заради реальних кроків. Більше десятка розмов було з лідерами та главами урядів.

Зеленський подякував сьогодні всім у світі, хто допомагає Україні — допомагає завершенню війни.