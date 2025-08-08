Надійний мир для України. Зеленський заявив про активну переговорну роботу з партнерами

Україна отримує багато підтримки від партнерів в нових умовах, коли президент США Дональд Трамп встановив дедлайн для Росії.
Головні тези:
- Зеленський заявив про активну переговорну роботу з партнерами для напрацювання спільної позиції заради дійсно реального миру для України.
- Україна отримує багато підтримки від світових партнерів в умовах створення дедлайну для Росії у припиненні вогню.
- Попри невиконання поступок Росією, реалізується переговорний процес та спільна робота для завершення війни та забезпечення миру в Україні.
Зеленський заявив про активну переговорну роботу з партнерами
Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Зеленський оголосив про результат інтенсивних переговорів із партнерами для напрацювання спільної позиції заради дійсно реального миру для України.
Зеленський зазначив, що Росія поки що не йде на поступки.
Президент навів тільки один із російських злочинів війни на сьогодні.
У Херсоні абсолютно свідомо скидом із російського дрона був поранений 13-річний хлопець. Йому надається допомога. Тобто триває російське полювання на цивільних у Херсоні. Це свідоме знищення життя. Наказів зупинитись російській армії не давали. Говоримо з партнерами заради реальних кроків. Більше десятка розмов було з лідерами та главами урядів.
Зеленський подякував сьогодні всім у світі, хто допомагає Україні — допомагає завершенню війни.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-