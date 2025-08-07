Зеленський описав три формати перемовин щодо закінчення війни проти РФ

Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів. Вони мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості й відкритості до діалогу з боку Москви.
Головні тези:
- Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів з Росією, які мають відбутися на рівні лідерів.
- Володимир Зеленський висловив сподівання на рішучість та відкритість до діалогу з боку Москви у питанні завершення війни.
- Україна та Німеччина погодили спільні позиції стосовно війни та переговорів для забезпечення миру і безпеки в Європі.
Україна пропонує три формати мирних переговорів
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
За його словами, війна саме у Європі, і Україна — невід’ємна частина Європи, адже Київ вже у перемовинах щодо вступу у Євросоюз.
Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів. Скоординували наші позиції з Німеччиною. Домовилися ще переговорити з Фрідріхом.
Зеленський повідомив, що безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження спільних поглядів України, Європи та Сполучених Штатів.
Він зауважив, що Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони.
Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!
