Зеленський описав три формати перемовин щодо закінчення війни проти РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський описав три формати перемовин щодо закінчення війни проти РФ

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів. Вони мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості й відкритості до діалогу з боку Москви.

Головні тези:

  • Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів з Росією, які мають відбутися на рівні лідерів.
  • Володимир Зеленський висловив сподівання на рішучість та відкритість до діалогу з боку Москви у питанні завершення війни.
  • Україна та Німеччина погодили спільні позиції стосовно війни та переговорів для забезпечення миру і безпеки в Європі.

Україна пропонує три формати мирних переговорів

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, війна саме у Європі, і Україна — невід’ємна частина Європи, адже Київ вже у перемовинах щодо вступу у Євросоюз.

Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів. Скоординували наші позиції з Німеччиною. Домовилися ще переговорити з Фрідріхом.

Зеленський повідомив, що безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження спільних поглядів України, Європи та Сполучених Штатів.

Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній.

Він зауважив, що Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони.

Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Переговори Зеленського та Трампа — як відреагував Келлог
Келлог оцінив результати переговорів
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Нові переговори України та РФ. Зеленський визначив склад делегації
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський і Трамп провели переговори — перші подробиці
Володимир Зеленський
Переговори Зеленського і Трампа 5 серпня - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?