Зеленський описав три формати перемовин щодо закінчення війни проти РФ

Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів. Вони мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості й відкритості до діалогу з боку Москви.

Україна пропонує три формати мирних переговорів

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, війна саме у Європі, і Україна — невід’ємна частина Європи, адже Київ вже у перемовинах щодо вступу у Євросоюз.

Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів. Скоординували наші позиції з Німеччиною. Домовилися ще переговорити з Фрідріхом.

Зеленський повідомив, що безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження спільних поглядів України, Європи та Сполучених Штатів.

Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Поширити

Він зауважив, що Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони.