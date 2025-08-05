Зеленський і Трамп провели переговори — перші подробиці

5 серпня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонні перемовини з американським колегою Дональдом Трампом. За словами українського лідера, у центрі їхньою уваги, як завжди, було припинення загарбницької війни, яку веде Росія.
Головні тези:
- Зеленський повідомив Трампу, що Росія суттєво посилила терор проти України.
- На переконання глави держави, обіцяні санкції США можуть багато чого змінити.
Переговори Зеленського і Трампа 5 серпня — що відомо
Як зазначив президент України, вони з американським лідером скоординували позиції, а також обмінялись оцінками ситуації.
Зеленський повідомив Трампу, що росіяни збільшили жорстокість ударів.
Окрім того, у центрі уваги були спільні європейські рішення, які дадуть можливість посилити Україну та її захист.
Зеленський звернув увагу Трампа на те, що Нідерланди, Швеція, Норвегія та Данія спільно виділили понад мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає.
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