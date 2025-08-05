Зеленський і Трамп провели переговори — перші подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський і Трамп провели переговори — перші подробиці

Володимир Зеленський
Переговори Зеленського і Трампа 5 серпня - що відомо

5 серпня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонні перемовини з американським колегою Дональдом Трампом. За словами українського лідера, у центрі їхньою уваги, як завжди, було припинення загарбницької війни, яку веде Росія.

Головні тези:

  • Зеленський повідомив Трампу, що Росія суттєво посилила терор проти України.
  • На переконання глави держави, обіцяні санкції США можуть багато чого змінити.

Переговори Зеленського і Трампа 5 серпня — що відомо

Як зазначив президент України, вони з американським лідером скоординували позиції, а також обмінялись оцінками ситуації.

Зеленський повідомив Трампу, що росіяни збільшили жорстокість ударів.

Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, у центрі уваги були спільні європейські рішення, які дадуть можливість посилити Україну та її захист.

Зеленський звернув увагу Трампа на те, що Нідерланди, Швеція, Норвегія та Данія спільно виділили понад мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає.

Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться. Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів. Дякую, Президенте Трамп!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оголосив 5 важливих рішень для посилення армії
Володимир Зеленський
5 рішень Зеленського для посилення Сил оборони України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Публічна страта". У Молдові поплічницю Путіна засудили до 7 років ув'язнення
Поплічниця Путіна Гуцул програла суд
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Путін припинить вбивати людей". Трамп розкрив свій новий план
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?