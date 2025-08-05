Зеленський і Трамп провели переговори — перші подробиці

5 серпня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонні перемовини з американським колегою Дональдом Трампом. За словами українського лідера, у центрі їхньою уваги, як завжди, було припинення загарбницької війни, яку веде Росія.

Переговори Зеленського і Трампа 5 серпня — що відомо

Як зазначив президент України, вони з американським лідером скоординували позиції, а також обмінялись оцінками ситуації.

Зеленський повідомив Трампу, що росіяни збільшили жорстокість ударів.

Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, у центрі уваги були спільні європейські рішення, які дадуть можливість посилити Україну та її захист.

Зеленський звернув увагу Трампа на те, що Нідерланди, Швеція, Норвегія та Данія спільно виділили понад мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає.