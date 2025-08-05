"Публічна страта". У Молдові поплічницю Путіна засудили до 7 років ув'язнення

У Молдові суд засудив скандальну очільницю автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул до 7 років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

Поплічниця Путіна Гуцул програла суд

Як повідомляє TV8, гучне рішення у цій справі оголосив суд Буюканського району Кишинева.

За свою проросійську діяльність поплатиться не лише Гуцул, а й колишня секретарка центрального офісу партії Світлана Попан.

Що важливо розуміти, остання проведе за ґратами трохи менше часу — 6 років.

Журналісти звертають увагу на те, що ні соратниця Путіна, ні Світлана Попан не прокоментували свої вироки. Вони були виведені із зали суду під конвоєм поліції.

Володимир Путін та Євгенія Гуцул

Це не судовий процес, а публічна страта... Я не можу сказати, що там є докази, там є вигадка, — цинічно скаржиться адвокат Гуцул Сергєй Морару. Поширити

За його словами, це рішення будуть оскаржувати в Апеляційному суді.