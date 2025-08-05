"Публичная казнь". В Молдове приспешницу Путина приговорили к 7 годам заключения
Категория
Мир
Дата публикации

"Публичная казнь". В Молдове приспешницу Путина приговорили к 7 годам заключения

Приспешница Путина Гуцул проиграла суд
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Источник:  online.ua

В Молдове суд приговорил скандальную главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцула к 7 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

Главные тезисы

  • Приговор прозвучал также и для соратницы пророссийского политика.
  • Адвокат Гуцул намерен оспорить это решение.

Приспешница Путина Гуцул проиграла суд

Как сообщает TV8, громкое решение по этому делу объявил суд Буюканского района Кишинева.

За свою пророссийскую деятельность поплатится не только Гуцул, но бывшая секретарша центрального офиса партии Светлана Попан.

Что важно понимать, последняя проведет за решеткой чуть меньше времени – 6 лет.

Журналисты обращают внимание на то, что ни соратница Путина, ни Светлана Попан не прокомментировали свои приговоры. Они были выведены из зала суда под конвоем полиции.

Владимир Путин и Евгения Гуцул

Это не судебный процесс, а публичная казнь... Я не могу сказать, что там есть доказательства, там выдумка, – цинично жалуется адвокат Гуцул Сергей Морару.

По его словам, данное решение планируют обжаловать в Апелляционном суде.

Как уже упоминалось ранее, Евгению Гуцул обвиняют в систематическом ввозе средств из России для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.

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