"Публичная казнь". В Молдове приспешницу Путина приговорили к 7 годам заключения

В Молдове суд приговорил скандальную главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцула к 7 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

Приспешница Путина Гуцул проиграла суд

Как сообщает TV8, громкое решение по этому делу объявил суд Буюканского района Кишинева.

За свою пророссийскую деятельность поплатится не только Гуцул, но бывшая секретарша центрального офиса партии Светлана Попан.

Что важно понимать, последняя проведет за решеткой чуть меньше времени – 6 лет.

Журналисты обращают внимание на то, что ни соратница Путина, ни Светлана Попан не прокомментировали свои приговоры. Они были выведены из зала суда под конвоем полиции.

Владимир Путин и Евгения Гуцул

Это не судебный процесс, а публичная казнь... Я не могу сказать, что там есть доказательства, там выдумка, – цинично жалуется адвокат Гуцул Сергей Морару. Поделиться

По его словам, данное решение планируют обжаловать в Апелляционном суде.