Зеленский и Трамп провели переговоры — первые подробности
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Политика
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Зеленский и Трамп провели переговоры — первые подробности

Владимир Зеленский
Переговоры Зеленского и Трампа 5 августа – что известно
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5 августа глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, в центре их внимания, как всегда, было прекращение захватнической войны, которую ведет Россия.

Главные тезисы

  • Зеленский сообщил Трампу, что Россия существенно усилила террор против Украины.
  • По убеждению главы государства, обещанные санкции США могут многое изменить.

Переговоры Зеленского и Трампа 5 августа — что известно

Как отметил президент Украины, они с американским лидером скоординировали позиции и обменялись оценками ситуации.

Зеленский сообщил Трампу, что россияне усилили жестокость ударов.

Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, другим городам и общинам. Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость Президента Трампа. Это может многое изменить.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, в центре внимания были общие европейские решения, которые позволят усилить Украину и ее защиту.

Зеленский обратил внимание Трампа на то, что Нидерланды, Швеция, Норвегия и Дания совместно выделили более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит.

Спасибо! Это взаимодействие со странами НАТО продолжится. Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одна из самых сильных сделок может быть. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, Президент Трамп!

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