Зеленский и Трамп провели переговоры — первые подробности

5 августа глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, в центре их внимания, как всегда, было прекращение захватнической войны, которую ведет Россия.
Главные тезисы
- Зеленский сообщил Трампу, что Россия существенно усилила террор против Украины.
- По убеждению главы государства, обещанные санкции США могут многое изменить.
Переговоры Зеленского и Трампа 5 августа — что известно
Как отметил президент Украины, они с американским лидером скоординировали позиции и обменялись оценками ситуации.
Зеленский сообщил Трампу, что россияне усилили жестокость ударов.
Кроме того, в центре внимания были общие европейские решения, которые позволят усилить Украину и ее защиту.
Зеленский обратил внимание Трампа на то, что Нидерланды, Швеция, Норвегия и Дания совместно выделили более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит.
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