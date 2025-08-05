Зеленский и Трамп провели переговоры — первые подробности

5 августа глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, в центре их внимания, как всегда, было прекращение захватнической войны, которую ведет Россия.

Переговоры Зеленского и Трампа 5 августа — что известно

Как отметил президент Украины, они с американским лидером скоординировали позиции и обменялись оценками ситуации.

Зеленский сообщил Трампу, что россияне усилили жестокость ударов.

Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, другим городам и общинам. Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость Президента Трампа. Это может многое изменить. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, в центре внимания были общие европейские решения, которые позволят усилить Украину и ее защиту.

Зеленский обратил внимание Трампа на то, что Нидерланды, Швеция, Норвегия и Дания совместно выделили более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит.