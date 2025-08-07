Зеленский описал три формата переговоров насчет окончания войны против РФ

Украина предложила три формата предстоящих мирных переговоров. Они должны пройти в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решительности и открытости к диалогу со стороны Москвы.

Украина предлагает три формата мирных переговоров

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Украина и Германия все равно видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, война как раз в Европе, и Украина — неотъемлемая часть Европы, ведь Киев уже в переговорах по вступлению в Евросоюз.

Поэтому Европа должна быть участником соответствующих процессов. Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом.

Зеленский сообщил, что советники безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования общих взглядов Украины, Европы и Соединенных Штатов.

Также вчера обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Поделиться

Он отметил, что Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны.