Зеленский описал три формата переговоров насчет окончания войны против РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский описал три формата переговоров насчет окончания войны против РФ

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Украина предложила три формата предстоящих мирных переговоров. Они должны пройти в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решительности и открытости к диалогу со стороны Москвы.

Главные тезисы

  • Украина предложила три формата мирных переговоров на уровне лидеров с Россией для окончания войны.
  • Президент Зеленский выразил надежду на решительность и открытость диалога со стороны Москвы в вопросе завершения конфликта.
  • Украина и Германия согласовали общие позиции по обеспечению мира и безопасности в Европе, акцентируя важность достижения мирного завершения войны.

Украина предлагает три формата мирных переговоров

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Украина и Германия все равно видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, война как раз в Европе, и Украина — неотъемлемая часть Европы, ведь Киев уже в переговорах по вступлению в Евросоюз.

Поэтому Европа должна быть участником соответствующих процессов. Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом.

Зеленский сообщил, что советники безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования общих взглядов Украины, Европы и Соединенных Штатов.

Также вчера обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний.

Он отметил, что Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны.

Пора завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!

