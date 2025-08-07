Зеленский описал три формата переговоров насчет окончания войны против РФ

Украина предложила три формата предстоящих мирных переговоров. Они должны пройти в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решительности и открытости к диалогу со стороны Москвы.
Главные тезисы
- Украина предложила три формата мирных переговоров на уровне лидеров с Россией для окончания войны.
- Президент Зеленский выразил надежду на решительность и открытость диалога со стороны Москвы в вопросе завершения конфликта.
- Украина и Германия согласовали общие позиции по обеспечению мира и безопасности в Европе, акцентируя важность достижения мирного завершения войны.
Украина предлагает три формата мирных переговоров
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, война как раз в Европе, и Украина — неотъемлемая часть Европы, ведь Киев уже в переговорах по вступлению в Евросоюз.
Поэтому Европа должна быть участником соответствующих процессов. Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом.
Зеленский сообщил, что советники безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования общих взглядов Украины, Европы и Соединенных Штатов.
Он отметил, что Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны.
Пора завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!
