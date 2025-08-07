Зеленський назвав шокуючу кількість щоденних бомбардувань Росією Украни

Росія щоденно скидає по 200 авіабомб на Україну

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Фактично кожного дня тривають удари російськими дронами, авіабомбами. Кожна доба — це близько 200 керованих авіабомб проти наших громад, проти наших позицій. Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають. Важливо й те, що жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами — завжди отримує допомогу, завжди отримує необхідні рішення. Ми в Україні всі пліч-о-пліч для захисту наших людей, нашої держави. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що тільки за один день учора, 6 серпня, на Дніпропетровщині росіяни вбили чотирьох людей і вісьмох поранили.

Сьогодні в Нікополі День жалоби за загиблими. Три людини там були вбиті абсолютно підло. Рятувальник, працівник ДСНС України Данило Хижняк — молодий хлопець, 23 роки, порятунок людей був його роботою. І це — мішень для Росії. Також загинули Юрій Крутінь, 62 роки, Наталія Шушвар, 49 років, — звичайні люди, звичайні мешканці Нікополя. Мої співчуття рідним та близьким. Поширити

Президент додав, що Україна вже 1261-й день захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає Росії ударів у відповідь на її терор, на її війну.