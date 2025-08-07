Зеленський назвав шокуючу кількість щоденних бомбардувань Росією Украни

Росіяни кожну добу скидають близько 200 керованих авіабомб проти українських громад та позицій.
Головні тези:
- Росія щодня скидає близько 200 авіабомб на територію України залишаючи людей безпорадними перед терором.
- Україна вже понад 1261 днів захищає свою незалежність та надійно відповідає Росії на її агресію.
- Навіть в умовах жорсткого тиску та загрози українські громади не залишаються без підтримки та допомоги.
Росія щоденно скидає по 200 авіабомб на Україну
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський зазначив, що тільки за один день учора, 6 серпня, на Дніпропетровщині росіяни вбили чотирьох людей і вісьмох поранили.
Президент додав, що Україна вже 1261-й день захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає Росії ударів у відповідь на її терор, на її війну.
Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка — усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України. І я дякую кожному нашому воїну за влучність. Разом захищаємось. Разом дотискаємо Росію до припинення агресії. Слава Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-