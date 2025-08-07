Росія вночі випустила по Україні 112 дронів — як відпрацювала ППО

У ніч проти 7 серпня Росія атакувала Україну 112 дронами. Повітряні сили знищили більшість ворожих цілей, проте було зафіксовано понад 20 влучань.
Головні тези:
- Російська атака 112 дронами у ніч на 7 серпня стала викликом для української оборони.
- ППО успішно знищила або подавила 89 ворожих дронів, які були використані для атаки з території РФ та окупованого Криму.
- Влучання було зафіксовано на 11 локаціях, в той час, як уламки дронів виявлені на 3 із них.
ППО знешкодила 89 ворожих дронів
За даними військових, починаючи з вечора 6 червня противник атакував 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
До відбиття повітряного удару були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи боротьби з безпілотниками.
За попередніми даними станом на 09:00, силами ППО було знищено або подавлено 89 ворожих дронів, зокрема Shahed, у північних, східних та центральних регіонах країни.
