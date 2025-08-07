Россия ночью выпустила по Украине 112 дронов — как отработала ПВО

В ночь на 7 августа Россия атаковала Украину 112 дронами. Воздушные силы уничтожили большинство враждебных целей, однако было зафиксировано более 20 попаданий.

ПВО обезвредила 89 вражеских дронов

По данным военных, начиная с вечера 6 июня противник атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Запуски осуществлялись с территории РФ (Курск, Приморско-Ахтарск) и временно оккупированного Крыма (Чауда, Гвардейское). Поделиться

К отражению воздушного удара были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы борьбы с беспилотниками.

По предварительным данным на 09:00, силами ПВО было уничтожено или подавлено 89 вражеских дронов, в частности Shahed, в северных, восточных и центральных регионах страны.

Отчет ВС ВСУ