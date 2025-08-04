Россия ночью атаковала Украину более 160 БпЛА — сколько обезвредила ПВО

В ночь на 4 августа (с 19.30 3 августа) армия РФ атаковала Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Курск, Брянск, Орел – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма, а также аэробалистической ракетой Х-47 М2.
Главные тезисы
- Украинская противовоздушная оборона сбила 161 беспилотник России в ходе атаки на Украину.
- По предварительным данным, противовоздушной обороной были сбиты/подавлены вражеские беспилотники на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Силы обороны Украины успешно отражали воздушное нападение с помощью авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ и беспилотных систем.
Как отработала ПВО Украины в ночь на 4 августа
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 1 БпЛА, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях в Одесской и Киевской областях.
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