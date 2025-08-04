Россия ночью атаковала Украину более 160 БпЛА — сколько обезвредила ПВО

В ночь на 4 августа (с 19.30 3 августа) армия РФ атаковала Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Курск, Брянск, Орел – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма, а также аэробалистической ракетой Х-47 М2.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 4 августа

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Отчет ПВО

Зафиксировано попадание 1 БпЛА, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях в Одесской и Киевской областях.