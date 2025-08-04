Росія вночі атакувала Україну понад 160 БпЛА — скільки знешкодила ППО

У ніч на 4 серпня (із 19.30 3 серпня) армія РФ атакувала Україну 162 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел – рф., Гвардійське – ТОТ Криму, а також аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал".
Головні тези:
- У ніч на 4 серпня Росія здійснила атаку на Україну за допомогою 162 безпілотників.
- Українська протиповітряна оборона успішно відбила 161 ворожий безпілотник.
- Дані свідчать про успішний захист українських територій від агресивних нападів.
Як відпрацювала ППО України у ніч проти 4 серпня
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 1 БпЛА, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях на Одещині та Київщині.
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