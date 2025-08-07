Зеленский назвал шокирующее количество ежедневных бомбардировок Россией Украины

Россияне каждые сутки сбрасывают около 200 управляемых авиабомб против украинских общин и позиций.
Главные тезисы
- Россия ежедневно сбрасывает около 200 авиабомб на Украину, угрожая жизням мирных жителей.
- Украина уже 1261 день отвечает на агрессию России и защищает свою независимость.
Россия ежедневно сбрасывает по 200 авиабомб на Украину
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что только за один день вчера, 6 августа, в Днепропетровской области россияне убили четырех человек и восьмерых ранили.
Президент добавил, что Украина уже 1261-й день защищается, сохраняет свою независимость и неизменно наносит России удары в ответ на ее террор, на ее войну.
Российская логистика, российская нефтепереработка, военная экономика — все это справедливо получает ответы от украинцев, от Украины. И я благодарю каждого нашего воина за меткость. Вместе защищаемся. Вместе прижимаем Россию к прекращению агрессии. Слава Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-