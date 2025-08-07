Зеленский назвал шокирующее количество ежедневных бомбардировок Россией Украины

Россия ежедневно сбрасывает по 200 авиабомб на Украину

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Фактически каждый день продолжаются удары по российским дронам, авиабомбам. Каждые сутки — это около 200 управляемых авиабомб против наших общин, против наших позиций. Ни одна страна мира не справилась бы с таким террором наедине, и важно, что Украине помогают. Важно и то, что ни одно украинское общество не остается наедине со своими проблемами — всегда получает помощь, всегда получает необходимые решения. Мы в Украине все бок о бок для защиты наших людей, нашего государства. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что только за один день вчера, 6 августа, в Днепропетровской области россияне убили четырех человек и восьмерых ранили.

Сегодня в Никополе День траура по погибшим. Три человека там были убиты совершенно подло. Спасатель, работник ГСЧС Украины Даниил Хижняк — молодой парень, 23 года, спасение людей было его работой. И это мишень для России. Также погибли Юрий Крутинь, 62 года, Наталья Шушвар, 49 лет, — обычные люди, обычные жители Никополя. Мои соболезнования родным и близким. Поделиться

Президент добавил, что Украина уже 1261-й день защищается, сохраняет свою независимость и неизменно наносит России удары в ответ на ее террор, на ее войну.