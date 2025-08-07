Зеленский назвал шокирующее количество ежедневных бомбардировок Россией Украины
Украина
Зеленский назвал шокирующее количество ежедневных бомбардировок Россией Украины

Владимир Зеленский
Днепр
Россияне каждые сутки сбрасывают около 200 управляемых авиабомб против украинских общин и позиций.

  • Россия ежедневно сбрасывает около 200 авиабомб на Украину, угрожая жизням мирных жителей.
  • Украина уже 1261 день отвечает на агрессию России и защищает свою независимость.

Россия ежедневно сбрасывает по 200 авиабомб на Украину

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Фактически каждый день продолжаются удары по российским дронам, авиабомбам. Каждые сутки — это около 200 управляемых авиабомб против наших общин, против наших позиций. Ни одна страна мира не справилась бы с таким террором наедине, и важно, что Украине помогают. Важно и то, что ни одно украинское общество не остается наедине со своими проблемами — всегда получает помощь, всегда получает необходимые решения. Мы в Украине все бок о бок для защиты наших людей, нашего государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что только за один день вчера, 6 августа, в Днепропетровской области россияне убили четырех человек и восьмерых ранили.

Сегодня в Никополе День траура по погибшим. Три человека там были убиты совершенно подло. Спасатель, работник ГСЧС Украины Даниил Хижняк — молодой парень, 23 года, спасение людей было его работой. И это мишень для России. Также погибли Юрий Крутинь, 62 года, Наталья Шушвар, 49 лет, — обычные люди, обычные жители Никополя. Мои соболезнования родным и близким.

Президент добавил, что Украина уже 1261-й день защищается, сохраняет свою независимость и неизменно наносит России удары в ответ на ее террор, на ее войну.

Российская логистика, российская нефтепереработка, военная экономика — все это справедливо получает ответы от украинцев, от Украины. И я благодарю каждого нашего воина за меткость. Вместе защищаемся. Вместе прижимаем Россию к прекращению агрессии. Слава Украины.

