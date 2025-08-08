Надежный мир для Украины. Зеленский заявил об активной переговорной работе с партнерами

Украина получает много поддержки от партнеров в новых условиях, когда президент США Дональд Трамп установил дедлайн для России.

Зеленский заявил об активной переговорной работе с партнерами

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Зеленский объявил результат интенсивных переговоров с партнерами для наработки общей позиции ради действительно реального мира для Украины.

И если все равно будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира. Уже много поддержки и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что Россия пока не идет на уступки.

Видим, что россияне этого не учитывают — по крайней мере, пока не учитывают. Сегодня снова убийства, российские обстрелы. Более сотни ударных дронов было в ночь на этот день против Украины, еще за день удары авиабомб, интенсивные штурмы на фронте, снова воздушные тревоги в наших городах, общинах. Поделиться

Президент привел только одно из российских преступлений войны на сегодняшний день.

В Херсоне совершенно сознательно сбросом с российского дрона был ранен 13-летний парень. Ему оказывается помощь. То есть продолжается российская охота на гражданских в Херсоне. Это сознательное уничтожение жизни. Приказов остановиться русской армии не давали. Говорим с партнерами ради реальных шагов. Более десятка разговоров было с лидерами и главами правительств.

Зеленский поблагодарил сегодня всех в мире, кто помогает Украине — помогает завершению войны.