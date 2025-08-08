Надежный мир для Украины. Зеленский заявил об активной переговорной работе с партнерами

Украина получает много поддержки от партнеров в новых условиях, когда президент США Дональд Трамп установил дедлайн для России.
Главные тезисы
- Активные переговоры президента Зеленского с партнерами имеют ключевое значение для достижения мира на Украине.
- Украина получает значительную поддержку от мировых партнеров в условиях установленного дедлайна для России в прекращении огня.
- Несмотря на невыполнение уступок со стороны России, продолжается переговорный процесс и совместная работа по обеспечению мира в Украине.
Зеленский заявил об активной переговорной работе с партнерами
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Зеленский объявил результат интенсивных переговоров с партнерами для наработки общей позиции ради действительно реального мира для Украины.
Зеленский отметил, что Россия пока не идет на уступки.
Президент привел только одно из российских преступлений войны на сегодняшний день.
В Херсоне совершенно сознательно сбросом с российского дрона был ранен 13-летний парень. Ему оказывается помощь. То есть продолжается российская охота на гражданских в Херсоне. Это сознательное уничтожение жизни. Приказов остановиться русской армии не давали. Говорим с партнерами ради реальных шагов. Более десятка разговоров было с лидерами и главами правительств.
Зеленский поблагодарил сегодня всех в мире, кто помогает Украине — помогает завершению войны.
