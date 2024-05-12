Надзвичайно небезпечний момент. Кемерон б'є на сполох через новий наступ РФ

Шеф британської дипломатії Девід Кемерон офіційно відреагував на штурмові дії російських загарбників у Харківській області.
Кемерон закликав союзників негайно допомогти Україні
Як вважає британський дипломат, це "надзвичайно небезпечний" момент, який "лише підкреслює, що це невиправдане, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну".
Він також звернув увагу на те, що його країна передала Києву річний пакет допомоги у розмірі 3 мільярди фунтів.
Саме тому він закликає союзників України зробити те саме й не вагатися.
Новий Харківський наступ армії РФ. Що важливо знати
10 травня російські окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.
Українським силам вдалося зупинити загарбників та відкинути їх назад.
Згодом глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.
На переконання речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.
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