Надзвичайно небезпечний момент. Кемерон б'є на сполох через новий наступ РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Надзвичайно небезпечний момент. Кемерон б'є на сполох через новий наступ РФ

Девід Кемерон
Джерело:  Sky News

Шеф британської дипломатії Девід Кемерон офіційно відреагував на штурмові дії російських загарбників у Харківській області.

Кемерон закликав союзників негайно допомогти Україні

Як вважає британський дипломат, це "надзвичайно небезпечний" момент, який "лише підкреслює, що це невиправдане, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну".

І зараз він знову вдерся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям.

Девід Кемерон

Девід Кемерон

Глава МЗС Британії

Він також звернув увагу на те, що його країна передала Києву річний пакет допомоги у розмірі 3 мільярди фунтів.

Саме тому він закликає союзників України зробити те саме й не вагатися.

І, що дуже важливо, ми зробили все можливе, щоб заохотити американців просунутись у питанні свого пакета допомоги. Тобто сумно, що на це пішло так багато часу, але це матиме значення (на полі бою), — підкреслив глава МЗС Великої Британії.

Новий Харківський наступ армії РФ. Що важливо знати

10 травня російські окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Українським силам вдалося зупинити загарбників та відкинути їх назад.

Згодом глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.

На переконання речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Макрон різко змінив свою позицію щодо України — дані The Times
Макрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР було відомо про плани наступу російської армії на Харківщину
гур
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЛСР звернувся до солдатів РФ з пропозицією — відео
ЛСР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?