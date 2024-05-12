Надзвичайно небезпечний момент. Кемерон б'є на сполох через новий наступ РФ

Кемерон закликав союзників негайно допомогти Україні

Як вважає британський дипломат, це "надзвичайно небезпечний" момент, який "лише підкреслює, що це невиправдане, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну".

І зараз він знову вдерся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям. Девід Кемерон Глава МЗС Британії

Він також звернув увагу на те, що його країна передала Києву річний пакет допомоги у розмірі 3 мільярди фунтів.

Саме тому він закликає союзників України зробити те саме й не вагатися.

І, що дуже важливо, ми зробили все можливе, щоб заохотити американців просунутись у питанні свого пакета допомоги. Тобто сумно, що на це пішло так багато часу, але це матиме значення (на полі бою), — підкреслив глава МЗС Великої Британії. Поширити

Новий Харківський наступ армії РФ. Що важливо знати

10 травня російські окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Українським силам вдалося зупинити загарбників та відкинути їх назад.

Згодом глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.