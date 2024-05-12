Очень опасный момент. Кэмерон бьет тревогу из-за нового наступления РФ

Кэмерон призвал союзников немедленно помочь Украине

Как считает британский дипломат, это "чрезвычайно опасный" момент, "только подчеркивающий, что это неоправданное, незаконное вторжение Путина в независимую, суверенную страну".

И сейчас он снова ворвался в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам. Дэвид Кэмерон Глава МИД Британии

Он также обратил внимание на то, что его страна передала Киеву годовой пакет помощи в размере 3 миллиарда фунтов.

Именно поэтому он призывает союзников Украины сделать то же самое и не колебаться.

И, что очень важно, мы сделали все возможное, чтобы поощрить американцев, чтобы продвинуться в вопросе своего пакета помощи. То есть грустно, что на это ушло так много времени, но это будет иметь значение (на поле боя), — подчеркнул глава МИД Великобритании. Поделиться

Новое Харьковское наступление армии РФ. Что важно знать

10 мая российские оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.

Украинским силам удалось остановить захватчиков и отбросить их назад.

Позже глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что на Харьковские направления направляют дополнительные силы.