Очень опасный момент. Кэмерон бьет тревогу из-за нового наступления РФ

Шеф британской дипломатии Дэвид Кэмерон официально отреагировал на штурмовые действия российских захватчиков в Харьковской области.
Кэмерон призвал союзников немедленно помочь Украине
Как считает британский дипломат, это "чрезвычайно опасный" момент, "только подчеркивающий, что это неоправданное, незаконное вторжение Путина в независимую, суверенную страну".
Он также обратил внимание на то, что его страна передала Киеву годовой пакет помощи в размере 3 миллиарда фунтов.
Именно поэтому он призывает союзников Украины сделать то же самое и не колебаться.
Новое Харьковское наступление армии РФ. Что важно знать
10 мая российские оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.
Украинским силам удалось остановить захватчиков и отбросить их назад.
Позже глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что на Харьковские направления направляют дополнительные силы.
По убеждению спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.
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