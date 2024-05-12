Очень опасный момент. Кэмерон бьет тревогу из-за нового наступления РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Очень опасный момент. Кэмерон бьет тревогу из-за нового наступления РФ

Дэвид Кэмерон
Читати українською
Источник:  Sky News

Шеф британской дипломатии Дэвид Кэмерон официально отреагировал на штурмовые действия российских захватчиков в Харьковской области.

Кэмерон призвал союзников немедленно помочь Украине

Как считает британский дипломат, это "чрезвычайно опасный" момент, "только подчеркивающий, что это неоправданное, незаконное вторжение Путина в независимую, суверенную страну".

И сейчас он снова ворвался в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам.

Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон

Глава МИД Британии

Он также обратил внимание на то, что его страна передала Киеву годовой пакет помощи в размере 3 миллиарда фунтов.

Именно поэтому он призывает союзников Украины сделать то же самое и не колебаться.

И, что очень важно, мы сделали все возможное, чтобы поощрить американцев, чтобы продвинуться в вопросе своего пакета помощи. То есть грустно, что на это ушло так много времени, но это будет иметь значение (на поле боя), — подчеркнул глава МИД Великобритании.

Новое Харьковское наступление армии РФ. Что важно знать

10 мая российские оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.

Украинским силам удалось остановить захватчиков и отбросить их назад.

Позже глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что на Харьковские направления направляют дополнительные силы.

По убеждению спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Макрон резко изменил свою позицию относительно Украины — данные The Times
Макрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР было известно о планах наступления российской армии на Харьковщину
гур
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ЛСР обратился к солдатам РФ с предложением — видео
ЛСР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?