"Нафтогаз" остаточно виграв у "Газпрома" суд на понад 1,4 млрд дол

13 березня офіційно стало відомо, що Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” остаточно виграла суд проти російського газового монополіста "Газпрому" на суму понад 1,4 мільярда доларів. Варто також зазначити, що це остаточне рішення суду.

“Газпром” програв “Нафтогазу” у суді

Довгоочікуване фінальне рішення суду оголосив очільник правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Нафтогаз остаточно виграв у російського газпрому суд на 1,4 мільярда доларів. Сергій Корецький Голова правління "Нафтогазу"

Як офіційно підтвердив Корецький, Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу російського монополіста та залишив в силі рішення арбітражу від червня 2025 року.

Згідно з ним “Газпром” зобовʼязаний сплатити “Нафтогазу” понад 1,4 млрд дол заборгованості за послуги з організації транспортування газу, плюс відсотки, а також судові витрати.

Варто зазначити, що команда НАК уже робить все можливе для примусового стягненням боргу з росіян.