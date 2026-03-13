"Нафтогаз" окончательно выиграл у "Газпрома" суд более чем на 1,4 млрд долл
Категория
Экономика
Дата публикации

"Нафтогаз" окончательно выиграл у "Газпрома" суд более чем на 1,4 млрд долл

"Газпром" проиграл "Нафтогазу" в суде
Читати українською
Источник:  Нафтогаз Украины

13 марта официально стало известно, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" окончательно выиграла суд против российского газового монополиста "Газпрома" на сумму свыше 1,4 миллиарда долларов. Следует также отметить, что это окончательное решение суда.

Главные тезисы

  • Речь идет об уплате долга за услуги по организации транспортировки газа плюс проценты, а также судебные издержки.
  • "Нафтогаз" уже добивается взыскания долга с россиян.

"Газпром" проиграл "Нафтогазу" в суде

Долгожданное финальное решение суда объявил глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Нефтегаз окончательно выиграл у российского газпрома суд на 1,4 миллиарда долларов.

Сергей Корецкий

Сергей Корецкий

Председатель правления "Нафтогаза"

Как официально подтвердил Корецкий, Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу российского монополиста и оставил в силе решение арбитража с июня 2025 года.

Согласно ему "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" более 1,4 млрд долл. задолженности за услуги по организации транспортировки газа, плюс проценты, а также судебные издержки.

Стоит отметить, что команда НАК уже делает все возможное для принудительного взыскания долга с россиян.

Параллельно продолжается ряд других судебных процессов против страны-агрессора для компенсации ущерба. Благодарю юридическую команду Группы Нафтогаза и наших международных юридических советников за слаженную работу и результат, — подчеркнул Сергей Корецкий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала шахедами газовую инфраструктуру и ТЭЦ — Нафтогаз
огонь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия снова атаковала нефтегазовую инфраструктуру Полтавщины
ДСНС Украины
Миргородщина
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нефтегазовая отрасль РФ находится на грани банкротства из-за санкционного давления
Служба внешней разведки Украины
нефть

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?