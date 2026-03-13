"Нафтогаз" окончательно выиграл у "Газпрома" суд более чем на 1,4 млрд долл

13 марта официально стало известно, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" окончательно выиграла суд против российского газового монополиста "Газпрома" на сумму свыше 1,4 миллиарда долларов. Следует также отметить, что это окончательное решение суда.

"Газпром" проиграл "Нафтогазу" в суде

Долгожданное финальное решение суда объявил глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Нефтегаз окончательно выиграл у российского газпрома суд на 1,4 миллиарда долларов. Сергей Корецкий Председатель правления "Нафтогаза"

Как официально подтвердил Корецкий, Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу российского монополиста и оставил в силе решение арбитража с июня 2025 года.

Согласно ему "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" более 1,4 млрд долл. задолженности за услуги по организации транспортировки газа, плюс проценты, а также судебные издержки.

Стоит отметить, что команда НАК уже делает все возможное для принудительного взыскания долга с россиян.