Найбільші пакети допомоги Україні. Зеленський заявив про попередні домовленості з партнерами
Найбільші пакети допомоги Україні. Зеленський заявив про попередні домовленості з партнерами

Зеленський
Read in English

Україна розраховує на кілька великих пакетів допомоги до річниці початку російського вторгнення, і отримала позитивні сигнали про це від партнерів.

Головні тези:

  • Україна розраховує на отримання великих пакетів допомоги від своїх партнерів до річниці російського вторгнення.
  • Зеленський поділився заявою після зустрічі в рамках "Берлінського формату" щодо очікувань у зв'язку з енергетичною ситуацією в Україні.
  • Попередні домовленості вказують на можливість отримання рекордного за обсягом пакету допомоги в сфері енергетики.

Домовляємося про найбільші пакети допомоги для України — Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам у Мюнхені.

Президент поділився цими очікуваннями після зустрічі з партнерами у так званому "Берлінському форматі", у якому взяли участь лідери європейських країн, ЄС, НАТО та держсекретар США.

За його словами, основною темою стала ситуація в енергетиці.

Ми проговорили найскладніші енергетичні питання, які у нас є в Україні — в деталях. І ми проговорили з усією берлінською групою, про окремі пакети допомоги на додаток до тих, які зараз готуються.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Попередні домовленості дозволяють розраховувати на те, що спільний пакет допомоги у сфері енергетики стане рекордним за обсягом.

Я думаю, ми можемо зараз попрацювати над найбільшим пакетом енергетичної допомоги.

Володимир Зеленський наголосив, що йдеться про дуже швидку фіналізацію цього пакету, але також очікуються великі військові пакети.

Окремо ми попрацюємо над ракетами для ППО і ще над деякими речами, щоб посилити наших військових. Ми хочемо — і всі партнери з цим погодились — за 10-11 днів, до 24 лютого, зробимо максимальні пакети підтримки для України. Ми хочемо щоби вже 24-го були і пакети, і рішення, і, сподіваюся, також санкції можуть бути.

