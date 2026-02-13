Найбільші пакети допомоги Україні. Зеленський заявив про попередні домовленості з партнерами

Україна розраховує на кілька великих пакетів допомоги до річниці початку російського вторгнення, і отримала позитивні сигнали про це від партнерів.
Головні тези:
- Україна розраховує на отримання великих пакетів допомоги від своїх партнерів до річниці російського вторгнення.
- Зеленський поділився заявою після зустрічі в рамках "Берлінського формату" щодо очікувань у зв'язку з енергетичною ситуацією в Україні.
- Попередні домовленості вказують на можливість отримання рекордного за обсягом пакету допомоги в сфері енергетики.
Домовляємося про найбільші пакети допомоги для України — Зеленський
Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам у Мюнхені.
Президент поділився цими очікуваннями після зустрічі з партнерами у так званому "Берлінському форматі", у якому взяли участь лідери європейських країн, ЄС, НАТО та держсекретар США.
За його словами, основною темою стала ситуація в енергетиці.
Попередні домовленості дозволяють розраховувати на те, що спільний пакет допомоги у сфері енергетики стане рекордним за обсягом.
Я думаю, ми можемо зараз попрацювати над найбільшим пакетом енергетичної допомоги.
Володимир Зеленський наголосив, що йдеться про дуже швидку фіналізацію цього пакету, але також очікуються великі військові пакети.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-