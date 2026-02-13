Самые большие пакеты помощи Украине. Зеленский заявил о предварительных договоренностях с партнерами

Украина рассчитывает на несколько крупных пакетов помощи к годовщине начала российского вторжения и получила положительные сигналы об этом от партнеров.
Главные тезисы
- Украина ожидает получения нескольких крупных пакетов помощи к годовщине начала российского вторжения.
- Зеленский поделился предварительными договоренностями с партнерами по получению рекордного по объему пакета помощи в сфере энергетики.
Договариваемся о крупнейших пакетах помощи для Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам в Мюнхене.
Президент поделился этими ожиданиями после встречи с партнерами в так называемом Берлинском формате, в котором приняли участие лидеры европейских стран, ЕС, НАТО и госсекретарь США.
По его словам, главной темой стала ситуация в энергетике.
Предварительные договоренности позволяют рассчитывать, что общий пакет помощи в сфере энергетики станет рекордным по объему.
Я думаю, мы можем сейчас поработать над самым большим пакетом энергетической помощи.
Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет об очень быстрой финализации этого пакета, но также ожидаются большие военные пакеты.
