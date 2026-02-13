Самые большие пакеты помощи Украине. Зеленский заявил о предварительных договоренностях с партнерами
Украина
Самые большие пакеты помощи Украине. Зеленский заявил о предварительных договоренностях с партнерами

Зеленский
Украина рассчитывает на несколько крупных пакетов помощи к годовщине начала российского вторжения и получила положительные сигналы об этом от партнеров.

  • Украина ожидает получения нескольких крупных пакетов помощи к годовщине начала российского вторжения.
  • Зеленский поделился предварительными договоренностями с партнерами по получению рекордного по объему пакета помощи в сфере энергетики.

Договариваемся о крупнейших пакетах помощи для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам в Мюнхене.

Президент поделился этими ожиданиями после встречи с партнерами в так называемом Берлинском формате, в котором приняли участие лидеры европейских стран, ЕС, НАТО и госсекретарь США.

По его словам, главной темой стала ситуация в энергетике.

Мы проговорили сложные энергетические вопросы, которые у нас есть в Украине — в деталях. И мы проговорили со всей берлинской группой об отдельных пакетах помощи в дополнение к тем, которые сейчас готовятся.

Владимир Зеленский

Предварительные договоренности позволяют рассчитывать, что общий пакет помощи в сфере энергетики станет рекордным по объему.

Я думаю, мы можем сейчас поработать над самым большим пакетом энергетической помощи.

Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет об очень быстрой финализации этого пакета, но также ожидаются большие военные пакеты.

Отдельно мы поработаем над ракетами для ПВО и еще над некоторыми вещами, чтобы усилить наших военных. Мы хотим — и все партнеры с этим согласились — за 10-11 дней до 24 февраля сделаем максимальные пакеты поддержки для Украины. Мы хотим, чтобы уже 24-го были и пакеты, и решения, и, надеюсь, также санкции могут быть.

