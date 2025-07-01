Найгірший показник у 2025. Що відомо про просування РФ на фронті

Аналітичний OSINT-проєкт Deep State звертає увагу на те, що протягом минулого місяця російські загарбники окупували 556 кв км території України. Що важливо розуміти, це є найгіршим показником у 2025 році.
Головні тези:
- Падіння механізації атак та брак військових свідчать про проблеми в армії РФ.
- Найбільші просування у червні 2025 зафіксовані на Новопавлівському та Покровському напрямках.
Армія РФ продовжує просуватися вперед
Як зазначають OSINT-аналітики, динаміка травня збереглася й червні.
Що важливо розуміти, у найкритичніший для України листопад 2024 року російські окупанти змогли просунутися на 730 кв км.
У перший місяць літа найбільше просувань припало на Новопавлівський та Покровський відтинок — 29% та 27%, відповідно.
За словами аналітиків, просування армії РФ насамперед є наслідком проблем з особовим складом, які є як у ЗСУ, так і в російських військ.
Однак не можна ігнорувати той факт, що у ворога людського ресурсу все-таки більше.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-