Найгірший показник у 2025. Що відомо про просування РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Найгірший показник у 2025. Що відомо про просування РФ на фронті

армія РФ
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Джерело:  DeepState

Аналітичний OSINT-проєкт Deep State звертає увагу на те, що протягом минулого місяця російські загарбники окупували 556 кв км території України. Що важливо розуміти, це є найгіршим показником у 2025 році.

Головні тези:

  • Падіння механізації атак та брак військових свідчать про проблеми в армії РФ.
  • Найбільші просування у червні 2025 зафіксовані на Новопавлівському та Покровському напрямках.

Армія РФ продовжує просуватися вперед

Як зазначають OSINT-аналітики, динаміка травня збереглася й червні.

Що важливо розуміти, у найкритичніший для України листопад 2024 року російські окупанти змогли просунутися на 730 кв км.

У перший місяць літа найбільше просувань припало на Новопавлівський та Покровський відтинок — 29% та 27%, відповідно.

Серед лідерів і Сумщина з показником у 18%. Тобто, три четвертих усіх просувань були у трьох місцях. Остання четверть припадає на інші ділянки фронту ледве не у рівних пропорціях (по 4-6% на відтинок).

Фото: DeepStateUA

За словами аналітиків, просування армії РФ насамперед є наслідком проблем з особовим складом, які є як у ЗСУ, так і в російських військ.

Однак не можна ігнорувати той факт, що у ворога людського ресурсу все-таки більше.

Падіння механізації атак — це чергове підтвердження проблем ворога із технікою, яку вони намагаються замінити мотоциклами та багі. А штурмові дії ворога силами 1 чи 3 піхотинців вже не стало дивиною. В той же час, кількість цих груп залишається значною.

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