Худший показатель в 2025 году. Что известно о продвижении РФ на фронте

Аналитический OSINT-проект Deep State обращает внимание на то, что в течение прошлого месяца российские захватчики оккупировали 556 кв. км территории Украины. Что важно понимать, это самый плохой показатель в 2025 году.
Главные тезисы
- Падение механизации атак и нехватки военных свидетельствуют о проблемах в армии РФ.
- Наибольшие продвижения в июне 2025 года зафиксированы на Новопавловском и Покровском направлениях.
Армия РФ продолжает продвигаться вперед
Как отмечают OSINT-аналитики, динамика мая сохранилась и в июне.
Что важно понимать, в самый критический для Украины ноябрь 2024 года российские оккупанты смогли продвинуться на 730 кв км.
В первый месяц лета больше всего продвижений пришлось на Новопавловский и Покровский направления — 29% и 27% соответственно.
По словам аналитиков, продвижение армии РФ, прежде всего, является следствием проблем с личным составом, которые есть как в ВСУ, так и у российских войск.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что у врага человеческого ресурса все-таки больше.
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