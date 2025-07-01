Худший показатель в 2025 году. Что известно о продвижении РФ на фронте

Аналитический OSINT-проект Deep State обращает внимание на то, что в течение прошлого месяца российские захватчики оккупировали 556 кв. км территории Украины. Что важно понимать, это самый плохой показатель в 2025 году.

Армия РФ продолжает продвигаться вперед

Как отмечают OSINT-аналитики, динамика мая сохранилась и в июне.

Что важно понимать, в самый критический для Украины ноябрь 2024 года российские оккупанты смогли продвинуться на 730 кв км.

В первый месяц лета больше всего продвижений пришлось на Новопавловский и Покровский направления — 29% и 27% соответственно.

Среди лидеров и Сумщина с показателем 18%. То есть три четвертых всех продвижений были в трех местах. Последняя четверть приходится на другие участки фронта чуть ли не в равных пропорциях (по 4-6% на отрезок). Поделиться

Фото: DeepStateUA

По словам аналитиков, продвижение армии РФ, прежде всего, является следствием проблем с личным составом, которые есть как в ВСУ, так и у российских войск.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что у врага человеческого ресурса все-таки больше.