Худший показатель в 2025 году. Что известно о продвижении РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Худший показатель в 2025 году. Что известно о продвижении РФ на фронте

Армия РФ продолжает продвигаться вперед
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Источник:  DeepState

Аналитический OSINT-проект Deep State обращает внимание на то, что в течение прошлого месяца российские захватчики оккупировали 556 кв. км территории Украины. Что важно понимать, это самый плохой показатель в 2025 году.

Главные тезисы

  • Падение механизации атак и нехватки военных свидетельствуют о проблемах в армии РФ.
  • Наибольшие продвижения в июне 2025 года зафиксированы на Новопавловском и Покровском направлениях.

Армия РФ продолжает продвигаться вперед

Как отмечают OSINT-аналитики, динамика мая сохранилась и в июне.

Что важно понимать, в самый критический для Украины ноябрь 2024 года российские оккупанты смогли продвинуться на 730 кв км.

В первый месяц лета больше всего продвижений пришлось на Новопавловский и Покровский направления — 29% и 27% соответственно.

Среди лидеров и Сумщина с показателем 18%. То есть три четвертых всех продвижений были в трех местах. Последняя четверть приходится на другие участки фронта чуть ли не в равных пропорциях (по 4-6% на отрезок).

Фото: DeepStateUA

По словам аналитиков, продвижение армии РФ, прежде всего, является следствием проблем с личным составом, которые есть как в ВСУ, так и у российских войск.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что у врага человеческого ресурса все-таки больше.

Падение механизации атак — очередное подтверждение проблем врага с техникой, которую они пытаются заменить мотоциклами и баги. А штурмовые действия врага силами 1 или 3 пехотинцев уже не стали диковинкой. В то же время, количество этих групп остается значительным.

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