Что мешает Украине разгромить армию РФ — объяснение аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Что мешает Украине разгромить армию РФ — объяснение аналитиков

Что нужно Украине для победы
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Источник:  Foreign Affairs

Эксперты издания Foreign Affairs пришли к выводу, что у Украины до сих пор есть шансы на победу в войне с Россией, невзирая на непростую ситуацию на поле боя. Если Запад усилит свою помощь для ВСУ, ситуация может резко измениться.

Главные тезисы

  • Слабость санкций со стороны Запада позволила РФ адаптироваться и обеспечить рост экономики.
  • Эксперты представили новый план победы Украины.

Что нужно Украине для победы

Иностранные журналисты обращают внимание на то, что Украина смогла добиться впечатляющих успехов, несмотря на ограниченную помощь со стороны союзников.

Украинские воины спасли Киев, провели успешное контрнаступление в Харьковской области, освободили Херсон, а СБУ провела историческую операцию «Паутина» — все это Украина осуществила без современного вооружения и с минимальной внешней поддержкой.

По убеждению аналитиков, именно нехватка помощи со стороны Запада не дает Силам обороны Украины окончательно разгромить армию РФ.

Еще одной проблемой остается слабость санкций со стороны партнеров — они были запоздалыми, слабыми и часто вводились слишком поздно. Различные смягчения позволили РФ адаптироваться и обеспечить рост экономики в 2023–2024 годах.

Несмотря на все эти недостатки, шанс на победу у Украины до сих пор есть.

С этой целью Западу важно реализовать следующие шаги:

  • увеличить масштабы помощи для ВСУ;

  • сделать ее стратегически целевой;

  • ввести действительно мощные санкции;

  • использовать замороженные российские активы уже сейчас, а не для послевоенного восстановления Украины;

  • развивать технологическое партнерство Украины с союзниками;

  • усилить контроль над экспортом ключевых военных технологий и технологий двойного назначения;

  • ввести трансатлантический контроль за экспортом Китая в Россию методом торгового давления.

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