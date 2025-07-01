Що заважає Україні розгромити армію РФ — пояснення аналітиків

Експерти видання Foreign Affairs дійшли висновку, що в України досі є шанси на перемогу у війні з Росією, попри непросту ситуацію на полі бою. Так, якщо Захід посилить свою допомогу для ЗСУ, ситуація може різко змінитися.

Що потрібно Україні для перемоги

Іноземні журналісти звертають увагу на те, що Україна змогла добитися вражаючих успіхів, попри обмежену допомогу з боку союзників.

Українські воїни врятували Київ, провели успішний контрнаступ у Харківській області, звільнили Херсон, а СБУ здійснила історичну операція «Павутина» — усе це Україна здійснила без сучасного озброєння і з мінімальною зовнішньою підтримкою.

На переконання аналітиків, саме брак допомоги з боку Заходу не дає Силам оборони України остаточно розгромити армію РФ.

Ще однією проблемою залишається слабкість санкцій з боку партнерів — вони були запізнілими, слабкими і часто вводились занадто пізно. Різні пом’якшення дозволили РФ адаптуватися і навіть забезпечити зростання економіки в 2023–2024 роках. Поширити

Попри всі ці недоліки, шанс на перемогу в України досі є.

З цією метою Заходу важливо реалізувати наступні кроки: