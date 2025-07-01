Що заважає Україні розгромити армію РФ — пояснення аналітиків

Експерти видання Foreign Affairs дійшли висновку, що в України досі є шанси на перемогу у війні з Росією, попри непросту ситуацію на полі бою. Так, якщо Захід посилить свою допомогу для ЗСУ, ситуація може різко змінитися.
Головні тези:
- Слабкість санкцій з боку Заходу дозволила РФ адаптуватися та забезпечити зростання економіки.
- Експерти представили новий план перемоги України.
Що потрібно Україні для перемоги
Іноземні журналісти звертають увагу на те, що Україна змогла добитися вражаючих успіхів, попри обмежену допомогу з боку союзників.
Українські воїни врятували Київ, провели успішний контрнаступ у Харківській області, звільнили Херсон, а СБУ здійснила історичну операція «Павутина» — усе це Україна здійснила без сучасного озброєння і з мінімальною зовнішньою підтримкою.
На переконання аналітиків, саме брак допомоги з боку Заходу не дає Силам оборони України остаточно розгромити армію РФ.
Попри всі ці недоліки, шанс на перемогу в України досі є.
З цією метою Заходу важливо реалізувати наступні кроки:
збільшити масштаби допомоги для ЗСУ;
зробити її стратегічно цільовою;
ввести дійсно потужні санкції;
використовувати заморожені російські активи вже зараз, а не для післявоєнної відбудови України;
розвивати технологічне партнерство України з союзниками;
посилити контроль за експортом ключових військових технологій та технологій подвійного призначення;
запровадити трансатлантичний контроль за експортом Китаю у Росію методом торгівельного тиску.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-