Що заважає Україні розгромити армію РФ — пояснення аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Що заважає Україні розгромити армію РФ — пояснення аналітиків

ЗСУ
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Джерело:  Foreign Affairs

Експерти видання Foreign Affairs дійшли висновку, що в України досі є шанси на перемогу у війні з Росією, попри непросту ситуацію на полі бою. Так, якщо Захід посилить свою допомогу для ЗСУ, ситуація може різко змінитися.

Головні тези:

  • Слабкість санкцій з боку Заходу дозволила РФ адаптуватися та забезпечити зростання економіки.
  • Експерти представили новий план перемоги України.

Що потрібно Україні для перемоги

Іноземні журналісти звертають увагу на те, що Україна змогла добитися вражаючих успіхів, попри обмежену допомогу з боку союзників.

Українські воїни врятували Київ, провели успішний контрнаступ у Харківській області, звільнили Херсон, а СБУ здійснила історичну операція «Павутина» — усе це Україна здійснила без сучасного озброєння і з мінімальною зовнішньою підтримкою.

На переконання аналітиків, саме брак допомоги з боку Заходу не дає Силам оборони України остаточно розгромити армію РФ.

Ще однією проблемою залишається слабкість санкцій з боку партнерів — вони були запізнілими, слабкими і часто вводились занадто пізно. Різні пом’якшення дозволили РФ адаптуватися і навіть забезпечити зростання економіки в 2023–2024 роках.

Попри всі ці недоліки, шанс на перемогу в України досі є.

З цією метою Заходу важливо реалізувати наступні кроки:

  • збільшити масштаби допомоги для ЗСУ;

  • зробити її стратегічно цільовою;

  • ввести дійсно потужні санкції;

  • використовувати заморожені російські активи вже зараз, а не для післявоєнної відбудови України;

  • розвивати технологічне партнерство України з союзниками;

  • посилити контроль за експортом ключових військових технологій та технологій подвійного призначення;

  • запровадити трансатлантичний контроль за експортом Китаю у Росію методом торгівельного тиску.

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