Росіяни готують наступ на країни Балтії, за нинішніх обставин їм необхідно для цього 4-6 років. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.
Головні тези:
- Російська Федерація готує напад на країни Балтії, використовуючи дезінформацію та політичний тиск.
- Європейські політики повинні усвідомити загрозу та мобілізувати суспільства та економіку для запобігання катастрофічних наслідків.
- Швеція визнає Росію головною загрозою та підкреслює необхідність уважного ставлення до ризику нападу.
- Російські сухопутні війська, залучені до бою в Україні, обмежують дії країни на міжнародній арені, але готовість РФ до ризику залишається високою.
- Необхідно припинити ігнорування реальної загрози Росії для безпеки Європи та НАТО, уникнути політичного пом'якшення небезпеки нападу на країни Балтії.
Росія готує напад на країни Балтії
За його словами, на жаль, росіянам зараз вдається переконувати Європу, що вони точно не хочуть на них напасти в майбутньому.
Він також зауважив, що європейські політики в більшості не мають внутрішньої сили, аби говорити з європейськими суспільствами про реальну загрозу, не хочуть втрачати рейтинги за рішення щодо більшої мобілізації суспільств та економік.
Він також додав, що «Європа нагадує страуса, що ховає голову від реальності, і задовольняється російською дезою про відсутність агресивних мотивів».
Швеція вважає Росію головною загрозою
На переконання очільника оборонного відомства, влада його країни не має права ігнорувати ризик нападу Росії.
Окрім того, він наголосив, що саме РФ "є головною загрозою для Швеції" та становить загрозу для всього НАТО.
Зараз свобода дій Росії обмежена, оскільки її сухопутні війська загрузли на полі бою (в Україні. — ред.), але ми беремо до уваги, що Росія готова йти на великі військові і політичні ризики, — наголосив Пол Йонсон.
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