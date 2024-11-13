Напад Росії на країни Балтії. В ЦПД озвучили терміни ймовірного початку війни

Росіяни готують наступ на країни Балтії, за нинішніх обставин їм необхідно для цього 4-6 років. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Росія готує напад на країни Балтії

За його словами, на жаль, росіянам зараз вдається переконувати Європу, що вони точно не хочуть на них напасти в майбутньому.

Звісно ж, вони насправді хочуть, шукають можливості знайти та накопичити ресурси, готуються і інформаційно атакують країни НАТО, аби послабити уряди політично, розбалансувати сам Альянс. Андрій Коваленко Керівник ЦПД

Він також зауважив, що європейські політики в більшості не мають внутрішньої сили, аби говорити з європейськими суспільствами про реальну загрозу, не хочуть втрачати рейтинги за рішення щодо більшої мобілізації суспільств та економік.

Росіяни готують дії проти країн Балтії, і за нинішніх обставин, 4-6 років — це той термін, який їм необхідний. Той термін, який станеться, якщо в Європі не припинять вважати війну з Росією не їх проблемою. Поширити

Він також додав, що «Європа нагадує страуса, що ховає голову від реальності, і задовольняється російською дезою про відсутність агресивних мотивів».

Швеція вважає Росію головною загрозою

На переконання очільника оборонного відомства, влада його країни не має права ігнорувати ризик нападу Росії.

Окрім того, він наголосив, що саме РФ "є головною загрозою для Швеції" та становить загрозу для всього НАТО.