Нападение России на страны Балтии. В ЦПД озвучили сроки предполагаемого начала войны

Россияне готовят наступление на страны Балтии, в нынешних обстоятельствах им необходимо для этого 4-6 лет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Главные тезисы
- Россия готовит нападение на страны Балтии, при этом используя дезинформацию и политическое давление.
- Европейским политикам необходимо принять угрозу серьезно и мобилизовать общество для предотвращения катастрофических последствий.
- Необходимо прекратить игнорирование реальной угрозы России безопасности Европы и НАТО, избежать политического смягчения опасности нападения на страны Балтии.
- Российские сухопутные войска, которые участвуют в конфликте на Украине, ограничивают действия России на международной арене, но готовность к риску остается высокой.
Россия готовит нападение на страны Балтии
По его словам, к сожалению, россиянам сейчас удается убеждать Европу, что они точно не хотят напасть на них в будущем.
Он также отметил, что европейские политики в большинстве не имеют внутренней силы, чтобы говорить с европейскими обществами о реальной угрозе, не хотят терять рейтинги за решения по большей мобилизации обществ и экономик.
Он также добавил, что «Европа напоминает страуса, прячущего голову от реальности, и довольствующегося российской дезой об отсутствии агрессивных мотивов».
Швеция считает Россию главной угрозой
По мнению главы оборонного ведомства, власти его страны не имеют права игнорировать риск нападения России.
Кроме того, он подчеркнул, что именно РФ "является главной угрозой для Швеции" и представляет угрозу всему НАТО.
Сейчас свобода действий России ограничена, поскольку ее сухопутные войска погрязли в поле боя (в Украине. — ред.), но мы принимаем во внимание, что Россия готова идти на большие военные и политические риски, — подчеркнул Пол Йонсон.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-