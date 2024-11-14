Нападение России на страны Балтии. В ЦПД озвучили сроки предполагаемого начала войны

Россияне готовят наступление на страны Балтии, в нынешних обстоятельствах им необходимо для этого 4-6 лет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Россия готовит нападение на страны Балтии

По его словам, к сожалению, россиянам сейчас удается убеждать Европу, что они точно не хотят напасть на них в будущем.

Конечно, они действительно хотят, ищут возможности найти и накопить ресурсы, готовятся и информационно атакуют страны НАТО, чтобы ослабить правительства политически, разбалансировать сам Альянс. Андрей Коваленко Руководитель ЦПИ

Он также отметил, что европейские политики в большинстве не имеют внутренней силы, чтобы говорить с европейскими обществами о реальной угрозе, не хотят терять рейтинги за решения по большей мобилизации обществ и экономик.

Россияне готовят действия против стран Балтии, и при нынешних обстоятельствах 4-6 лет — это тот срок, который им необходим. Тот срок, который произойдет, если в Европе не перестанут считать войну с Россией не их проблемой. Поделиться

Он также добавил, что «Европа напоминает страуса, прячущего голову от реальности, и довольствующегося российской дезой об отсутствии агрессивных мотивов».

Швеция считает Россию главной угрозой

По мнению главы оборонного ведомства, власти его страны не имеют права игнорировать риск нападения России.

Кроме того, он подчеркнул, что именно РФ "является главной угрозой для Швеции" и представляет угрозу всему НАТО.