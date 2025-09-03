Нардеп Железняк звинуватив Полтавську ОВА у розкраданні щонайменше 200 млн грн

Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що минулого року Полтавська ОВА уклала контракти на понад 370 млн грн для будівництва фортифікацій на Донеччині. Проте, за словами депутата, замість укріплень були зведені "декорації", а щонайменше 200 млн грн розкрадено через фіктивні схеми.

Железняк оприлюднив результати нового розслідування

Як зазначає народний обранець, у лютому 2024 року Полтавська ОВА підписала 16 контрактів із компанією "ЕНКІ Констракшн".

Що важливо розуміти, остання закуповувала матеріали через посередника — "Пріум Актив".

Ярослав Железняк звертає увагу на ет, що для фронту замовили понад 13 600 протитанкових пірамід по 2161 грн за штуку, тоді як сам посередник купував їх у чотири рази дешевше — по 541 грн.

Депутата наголошує, що лише на цій позиції переплата могла скласти понад 22 млн грн.

Згідно з його даними, подібні завищення були і з іншими матеріалами: деревину, яку "Пріум Актив" купив за 1,3 млн грн, державі перепродали вже за 8 млн.

Така схема повторювалася із бетоном, арматурою, піском та іншими позиціями.

Железняк додав, що не можна також проігнорувати факт “надання” фіктивних послуг на понад 200 млн грн.

У розслідування є записи розмов, де керівник "Пріум Актив" Павло Литовченко та заступник директора департаменту будівництва Полтавської ОВА Віталій Кулинич обговорюють схеми ухилення від сплати ПДВ.

Депутат стверджує, що учасниками змови були в.о. начальника управління капбудівництва Сергій Сизько та інші чиновники.

За словами Железняк, головну роль у схемі відігравав тодішній голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Після скандалу з фортифікаціями Пронін отримав посаду у Держфінмоніторингу, а його заступник також обійняв нову роботу у столиці.

Депутат також звернув увагу на те, що компанії, які брали участь у схемах, уникнули відповідальності й отримали нові контракти від Мінвідновлення та на будівництво доріг у Полтавській області на суму понад 1 млрд грн.