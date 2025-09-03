Нардеп Железняк обвинил Полтавскую ОВА в хищении не менее 200 млн грн

Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что в прошлом году Полтавская ОВА заключила контракты более чем на 370 млн грн для строительства фортификаций в Донецкой области. Однако, по словам депутата, вместо укреплений были возведены "декорации", а не менее 200 млн грн разворовано через фиктивные схемы.

Железняк обнародовал результаты нового расследования

Как отмечает нардеп, в феврале 2024 года Полтавская ОВА подписала 16 контрактов с компанией "ЭНКИ Констракшн".

Что важно понимать, последняя закупала материалы через посредника — "Приум Актив".

Ярослав Железняк обращает внимание на то, что для фронта заказали более 13 600 противотанковых пирамид по 2161 грн за штуку, тогда как сам посредник покупал их в четыре раза дешевле — по 541 грн.

Депутат отмечает, что только на этой позиции переплата могла составить более 22 млн грн.

Согласно его данным, подобные завышения были и с другими материалами: древесину, которую "Приум Актив" купил за 1,3 млн. грн., государству перепродали уже за 8 млн. грн.

Такая схема повторялась с бетоном, арматурой, песком и другими позициями.

Железняк добавил, что нельзя также проигнорировать факт предоставления фиктивных услуг более чем на 200 млн грн.

В расследовании есть записи разговоров, где руководитель "Приум Актив" Павел Литовченко и заместитель директора департамента строительства Полтавской ОВ Виталий Кулинич обсуждают схемы уклонения от уплаты НДС.

Депутат утверждает, что участниками сговора были и.о. начальника управления капстроительства Сергей Сызко и другие чиновники.

По словам Железняк, главную роль в схеме играл тогдашний глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

После скандала с фортификациями Пронин получил должность в Госфинмониторинге, а его заместитель — новую работу в столице.

Депутат также обратил внимание на то, что участвовавшие в схемах компании избежали ответственности и получили новые контракты от Минвосстановления и на строительство дорог в Полтавской области на сумму более 1 млрд грн.