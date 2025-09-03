Украина успешно поразила 4 района сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина успешно поразила 4 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 3 сентября 2025 года
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины атаковали сразу четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, пункт управления и артиллерийское средство российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1288 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 2 сентября на фронте произошло 166 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 3 сентября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1084570 (+780) человек

  • танков — 11157 (+1) ед

  • боевых бронированных машин — 23237 (+4) ед

  • артиллерийских систем — 32342 (+41) ед

  • РСЗО — 1477 (+0) ед

  • средства ПВО — 1213 (+0) ед

  • самолетов — 422 (+0) ед

  • вертолетов — 341 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 55784 (+338)

  • крылатые ракеты — 3664 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 60600 (+112)

  • специальная техника — 3956 (+4)

Вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 150 управляемых авиабомб. Кроме того, произвел 4 809 обстрелов, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 173 дрона-камикадзе.

Генштаб ВСУ сообщает, что агрессор наносил авиационные удары, в том числе по районам населенных пунктов Зноб-Новгородское, Винторовка Сумской области; Николаевка Херсонской области.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина может получить сразу 3 уровня обороны
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обдумывает новый странный план касательно Украины и РФ
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Киев, Луцк, Кировоградщину и Прикарпатье — пострадали гражданские
ДСНС Украины
Последствия новой массированной атаки РФ 2-3 сентября

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?