Украина успешно поразила 4 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины атаковали сразу четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, пункт управления и артиллерийское средство российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1288 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 2 сентября на фронте произошло 166 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 3 сентября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1084570 (+780) человек
танков — 11157 (+1) ед
боевых бронированных машин — 23237 (+4) ед
артиллерийских систем — 32342 (+41) ед
РСЗО — 1477 (+0) ед
средства ПВО — 1213 (+0) ед
самолетов — 422 (+0) ед
вертолетов — 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 55784 (+338)
крылатые ракеты — 3664 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 60600 (+112)
специальная техника — 3956 (+4)
Генштаб ВСУ сообщает, что агрессор наносил авиационные удары, в том числе по районам населенных пунктов Зноб-Новгородское, Винторовка Сумской области; Николаевка Херсонской области.
