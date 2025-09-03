Україна успішно уразила 4 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України атакували одразу чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1 288 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 2 вересня на фронті відбулося 166 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 3 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1084570 (+780) осіб
танків — 11157 (+1) од
бойових броньованих машин — 23237 (+4) од
артилерійських систем — 32342 (+41) од
РСЗВ — 1477 (+0) од
засоби ППО — 1213 (+0) од
літаків — 422 (+0) од
гелікоптерів — 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55784 (+338)
крилаті ракети — 3664 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 60600 (+112)
спеціальна техніка — 3956 (+4)
Генштаб ЗСУ повідомляє, що агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Винторівка Сумської області; Миколаївка Херсонської області.
