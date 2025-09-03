Україна успішно уразила 4 райони зосередження армії РФ
Україна
Україна успішно уразила 4 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України атакували одразу чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1 288 день повномасштабної війни Росії проти України. 
  • Загалом протягом 2 вересня на фронті відбулося 166 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 3 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1084570 (+780) осіб

  • танків — 11157 (+1) од

  • бойових броньованих машин — 23237 (+4) од

  • артилерійських систем — 32342 (+41) од

  • РСЗВ — 1477 (+0) од

  • засоби ППО — 1213 (+0) од

  • літаків — 422 (+0) од

  • гелікоптерів — 341 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55784 (+338)

  • крилаті ракети — 3664 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 60600 (+112)

  • спеціальна техніка — 3956 (+4)

Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинув 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 809 обстрілів, зокрема 60 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 173 дрони-камікадзе.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Винторівка Сумської області; Миколаївка Херсонської області.

Наслідки нової масованої атаки РФ 2-3 вересня

