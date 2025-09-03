РФ атаковала Украину 24 ракетами и 502 ударными БпЛА

В минувшую ночь Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования. В этот раз враг использовал 526 средств воздушного нападения.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БПЛА на 14 локациях.
- Атака продолжается до сих пор, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА.
Атака РФ на Украину 2-3 сентября — отчет работы ПВО
В этот раз российские захватчики использовали для воздушного нападения:
502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма;
16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;
8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушную цель:
430 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
14 крылатых ракет Калибр;
7 крылатых ракет Х-101.
Воздушные силы ВСУ сообщают о попадании 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падении сбитых (обломки) на 14 локациях.
