РФ атаковала Украину 24 ракетами и 502 ударными БпЛА

В минувшую ночь Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования. В этот раз враг использовал 526 средств воздушного нападения.

Атака РФ на Украину 2-3 сентября — отчет работы ПВО

В этот раз российские захватчики использовали для воздушного нападения:

502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма;

16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушную цель:

430 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

14 крылатых ракет Калибр;

7 крылатых ракет Х-101.

Воздушные силы ВСУ сообщают о попадании 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падении сбитых (обломки) на 14 локациях.