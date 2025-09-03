РФ атаковала Украину 24 ракетами и 502 ударными БпЛА
Украина
РФ атаковала Украину 24 ракетами и 502 ударными БпЛА

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 2-3 сентября - отчет работы ПВО
В минувшую ночь Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования. В этот раз враг использовал 526 средств воздушного нападения.

  • Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БПЛА на 14 локациях.
  • Атака продолжается до сих пор, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА.

Атака РФ на Украину 2-3 сентября — отчет работы ПВО

В этот раз российские захватчики использовали для воздушного нападения:

  • 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма;

  • 16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;

  • 8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушную цель:

  • 430 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

  • 14 крылатых ракет Калибр;

  • 7 крылатых ракет Х-101.

Воздушные силы ВСУ сообщают о попадании 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падении сбитых (обломки) на 14 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях! — призывают украинские защитники.

