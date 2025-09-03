РФ атакувала Україну 24 ракетами й 502 ударними БпЛА
Україна
РФ атакувала Україну 24 ракетами й 502 ударними БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 2-3 вересня - звіт роботи ППО

Протягом минулої ночі Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. Цього разу ворог використав 526 засобів повітряного нападу.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях.
  • Атака триває досі, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. 

Атака РФ на Україну 2-3 вересня — звіт роботи ППО

Цього разу російські загарбники використали для повітряного нападу:

  • 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму;

  • 16 крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря;

  • 8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль:

  • 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

  • 14 крилатих ракет Калібр;

  • 7 крилатих ракет Х-101.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях! — закликають українські оборонці.

