Нардепи підтримали виділення додаткових 70 тис грн для військових на передовій
Категорія
Україна
Дата публікації

Нардепи підтримали виділення додаткових 70 тис грн для військових на передовій

ЗСУ

Верховна Рада 11 квітня ухвалила постанову, за якою Кабінет міністрів має ухвалити рішення про доплату 70 тис грн військовим, які виконують бойову роботу на передовій.

Доплати для військових на передовій

За постанову проголосував 321 депутат, передає нардеп Ярослав Железняк.

Постанова зобовʼязує Уряд:

  • Схвалити постанову про 70 тис для тих хто на передовій, які виконують бойові завдання.

  • В найближчий час внести законопроект про ротацію.

Уряд має розробити і ухвалити нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплати одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань:

  • на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань,

  • на території противника,

  • на тимчасово окупованій Росією території України).

Також постанова доручає Уряду в найближчий час внести законопроєкт про ротацію військових.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, українські захисники крім грошового забезпечення (20-25 тисяч грн) і бойових (100 тисяч грн), зможуть отримувати ще 70 тис грн.

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