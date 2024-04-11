Нардепы поддержали выделение дополнительных 70 тыс грн для военных на передовой

Верховная Рада 11 апреля приняла постановление, согласно которому Кабинет министров должен принять решение о доплате 70 тыс. грн военным, выполняющим боевую работу на передовой.
Доплаты для военных на передовой
За постановление проголосовал 321 депутат, передает нардеп Ярослав Железняк.
Постановление обязывает Правительство:
Одобрить постановление о 70 тыс. для тех, кто на передовой, выполняющих боевые задания.
В ближайшее время внести законопроект о ротации.
Правительство должно разработать и принять нормативно-правовые акты по условиям, размерам и порядку выплаты единовременного вознаграждения в размере 70 тысяч гривен военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания во время ведения боевых (специальных) действий за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач:
на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач,
на территории противника,
на временно оккупированной Россией территории Украины).
Также постановление поручает правительству в ближайшее время внести законопроект о ротации военных.
По словам нардепа Алексея Гончаренко, украинские защитники помимо денежного довольствия (20-25 тысяч грн) и боевых (100 тысяч грн), смогут получать еще 70 тыс грн.
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