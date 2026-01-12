"Нас має захищати НАТО". Уряд Гренландії відхилив амбіції Трампа
"Нас має захищати НАТО". Уряд Гренландії відхилив амбіції Трампа

Джерело:  DR

Уряд Гренландії заявив 12 січня, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.

Головні тези:

  • Уряд Гренландії підтвердив співпрацю з НАТО для забезпечення оборони арктичної території.
  • Гренландія відхилила амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.

Уряд Гренландії відхилив амбіції Трампа щодо купівлі своєї країни

На тлі систематичних резонансних заяв американського президента Дональда Трампа щодо бажання придбати Гренландію, влада острова виступила із заявою.

Це те, чого правляча коаліція в Гренландії не може прийняти за жодних обставин.

У заяві зазначили, що Гренландія, як частина Данського королівства, також є членом НАТО, а тому оборона Гренландії повинна здійснюватися через НАТО.

Відтак уряд Гренландії тепер посилить свої зусилля, щоб забезпечити захист Гренландії під егідою НАТО.

Усі країни-члени НАТО, включно із США, мають спільний інтерес у захисті Гренландії, і тому коаліція уряду Гренландії буде співпрацювати з Данією, щоб забезпечити, що діалог та розвиток захисту Гренландії відбуватимуться в рамках співпраці НАТО.

А гренландський премʼєр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен, своєю чергою, заявив, що безпека та оборона Гренландії "належать до НАТО".

Останнім часом наша країна привертає велику увагу міжнародної спільноти. У тому числі й НАТО. Наша країна має стратегічне значення, і наша безпека є важливою. Для нас. Для наших союзників. І для стабільності в Арктиці.

Тим часом Трамп заявив, що система оборони Гренландії складається "з двох собачих упряжок".

