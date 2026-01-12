"Окупували Гренландію". Спецпосланець Трампа Лендрі накинувся на Данію

Спецпосланець США по Гренландії Джефф Лендрі заявив, що після Другої світової війни Данія "окупувала" острів, відновивши над ним контроль "в обхід протоколів ООН".

Спецпосланець Трампа Лендрі накинувся зі звинуваченнями на Данію

Губернатор Луїзіани, призначений Дональдом Трампом на посаду спецпосланця, наголосив на важливості історичного контексту у відносинах між США, Данією та Гренландією.

Лендрі у дописі зазначив, що під час Другої світової війни, коли Данія була окупована нацистами, суверенітет Гренландії забезпечували саме Сполучені Штати.

Політик стверджує, що після завершення війни Данія "знову окупувала" острів, проігнорувавши норми та протоколи ООН.

Він підкреслив, що у питанні Гренландії для США йдеться про "гостинність, а не про ворожість".

History matters. The U.S. defended Greenland’s sovereignty during WWII when Denmark couldn’t. After the war, Denmark re-occupied it—side stepping and ignoring UN protocol.



This should be about hospitality, not hostility. @realDonaldTrump https://t.co/2MnIZGQjMU — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) January 11, 2026

За даними джерел Politico, Вашингтон розглядає можливість встановлення контролю над островом найближчими місяцями. Ймовірними термінами реалізації цих планів називають період до 4 липня (250-річчя незалежності США) або до проміжних виборів у листопаді 2026 року.

Президент Дональд Трамп аргументує необхідність контролю над Гренландією стратегічними цілями: за його словами, острів "оточений" флотами Росії та Китаю, тому він критично важливий для оборони Сполучених Штатів.

Своєю чергою прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вже закликала США припинити погрози анексією, наголосивши, що Гренландія не продається.