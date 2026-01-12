"Окупували Гренландію". Спецпосланець Трампа Лендрі накинувся на Данію
Категорія
Політика
Дата публікації

"Окупували Гренландію". Спецпосланець Трампа Лендрі накинувся на Данію

Лендрі
Read in English
Джерело:  online.ua

Спецпосланець США по Гренландії Джефф Лендрі заявив, що після Другої світової війни Данія "окупувала" острів, відновивши над ним контроль "в обхід протоколів ООН".

Головні тези:

  • Джефф Лендрі звинуватив Данію в “окупації” Гренландії після Другої світової війни, порушуючи протоколи ООН.
  • Можливість встановлення контролю США над Гренландією вже розглядається у Вашингтоні
  • Президент Трамп аргументує необхідність контролю над Гренландією стратегічними цілями і обороною від флотів Росії та Китаю.

Спецпосланець Трампа Лендрі накинувся зі звинуваченнями на Данію

Губернатор Луїзіани, призначений Дональдом Трампом на посаду спецпосланця, наголосив на важливості історичного контексту у відносинах між США, Данією та Гренландією.

Лендрі у дописі зазначив, що під час Другої світової війни, коли Данія була окупована нацистами, суверенітет Гренландії забезпечували саме Сполучені Штати.

Політик стверджує, що після завершення війни Данія "знову окупувала" острів, проігнорувавши норми та протоколи ООН.

Він підкреслив, що у питанні Гренландії для США йдеться про "гостинність, а не про ворожість".

За даними джерел Politico, Вашингтон розглядає можливість встановлення контролю над островом найближчими місяцями. Ймовірними термінами реалізації цих планів називають період до 4 липня (250-річчя незалежності США) або до проміжних виборів у листопаді 2026 року.

Президент Дональд Трамп аргументує необхідність контролю над Гренландією стратегічними цілями: за його словами, острів "оточений" флотами Росії та Китаю, тому він критично важливий для оборони Сполучених Штатів.

Своєю чергою прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вже закликала США припинити погрози анексією, наголосивши, що Гренландія не продається.

