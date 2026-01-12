"Оккупировали Гренландию". Спецпосланник Трампа Лэндри набросился на Данию
Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что после Второй мировой войны Дания "оккупировала" остров, восстановив над ним контроль "в обход протоколов ООН".

Главные тезисы

  • Спецпосланник Трампа Лэндри обвиняет Данию в “оккупации” Гренландии после Второй мировой войны.
  • Возможность установления контроля США над Гренландией уже рассматривается в Вашингтоне.

Спецпосланник Трампа Лэндри набросился с обвинениями в Данию

Губернатор Луизианы, назначенный Дональдом Трампом на должность спецпосланника, отметил важность исторического контекста в отношениях между США, Данией и Гренландией.

Лэндри в сообщении отметил, что во время Второй мировой войны, когда Дания была оккупирована нацистами, суверенитет Гренландии обеспечивали именно Соединенные Штаты.

Политик утверждает, что после войны Дания "опять оккупировала" остров, проигнорировав нормы и протоколы ООН.

Он подчеркнул, что в вопросе Гренландии для США речь идет о "гостеприимстве, а не о враждебности".

По данным источников Politico, Вашингтон рассматривает возможность установления контроля над островом в ближайшие месяцы. Вероятными сроками реализации этих планов называют период до 4 июля (250-летие независимости США) или до промежуточных выборов в ноябре 2026 года.

Президент Дональд Трамп аргументирует необходимость контроля над Гренландией стратегическими целями: по его словам, остров "окружен" флотами России и Китая, поэтому он критически важен для обороны Соединенных Штатов.

В свою очередь премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен уже призвала США прекратить угрозы аннексией, подчеркнув, что Гренландия не продается.

