Правительство Гренландии заявило 12 января, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.

На фоне систематических резонансных заявлений американского президента Дональда Трампа по поводу желания приобрести Гренландию, власти острова выступили с заявлением.

Это то, чего правящая коалиция в Гренландии не может принять ни при каких обстоятельствах.

В заявлении отметили, что Гренландия, как часть Датского королевства, также является членом НАТО, поэтому оборона Гренландии должна осуществляться через НАТО.

Следовательно, правительство Гренландии теперь усилит свои усилия, чтобы обеспечить защиту Гренландии под эгидой НАТО.

Все страны-члены НАТО, включая США, имеют общий интерес в защите Гренландии, и поэтому коалиция правительства Гренландии будет сотрудничать с Данией, чтобы обеспечить диалог и развитие защиты Гренландии в рамках сотрудничества НАТО.

А гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен, в свою очередь, заявил, что безопасность и оборона Гренландии "входят в НАТО".

В последнее время наша страна привлекает большое внимание международного сообщества. В том числе и НАТО. Наша страна имеет стратегическое значение, и наша безопасность важна. Для нас. Для наших союзников. И для стабильности в Арктике.

Между тем Трамп заявил, что система обороны Гренландии состоит "из двух собачьих упряжек".