Нашестя сарани в Україні — влада назвала причину
Категорія
Україна
Дата публікації

Нашестя сарани в Україні — влада назвала причину

Росія фактично спровокувала нашестя сарани в Україні
Джерело:  online.ua

Заступник голови Держпродспоживслужби Вадим Чайковський наголошує, що нашестя сарани в деяких регіонах України — це не катастрофа, оскільки ситуація знаходиться під контролем. Він також чітко дав зрозуміти, що йдеться насамперед про наслідок екоциду Росії проти України. 

Головні тези:

  • Зміна кліматичних умов та війна - ключові причини виникнення цієї проблеми.
  • Качки допоможу ефективно боротися з сараною без жодної побічної шкоди.

Росія фактично спровокувала нашестя сарани в Україні

Як зазначає Вадим Чайковський, ця проблема особливо гостро відчувається на лінії зіткнення.

Однак не можна ігнорувати той факт, що спалахи сарани трапляються щороку, і в 2025 ситуація все ще контрольована, пише Latifundist.

Нашестя сарани — наслідок екоциду росії проти України. Та й не тільки проти України, а і проти всього світ", — наголосив Чайковський.

Він звернув увагу на те, що ключовими причинами нашестя були:

  • підвищення середньодобової температури,

  • зміна природно-кліматичних умов,

  • руйнування Каховської ГЕС,

  • війна та занедбані землі біля фронту.

Що важливо розуміти, минулого року було оголошено особливий режим захисту рослин в Слобожанській селищній раді Чугуївського району Харківщини.

Схожі ситуації раніше фіксували в Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях.

За словами Чайковського, на Запоріжжі качки масово поїдають сарану і навіть не хочуть їсти нічого іншого.

Експерт наголошує, що такі біологічні методи контролю, як використання природних ворогів, є вкрай ефективними.

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