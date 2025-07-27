Нашестя сарани в Україні — влада назвала причину

Заступник голови Держпродспоживслужби Вадим Чайковський наголошує, що нашестя сарани в деяких регіонах України — це не катастрофа, оскільки ситуація знаходиться під контролем. Він також чітко дав зрозуміти, що йдеться насамперед про наслідок екоциду Росії проти України.

Росія фактично спровокувала нашестя сарани в Україні

Як зазначає Вадим Чайковський, ця проблема особливо гостро відчувається на лінії зіткнення.

Однак не можна ігнорувати той факт, що спалахи сарани трапляються щороку, і в 2025 ситуація все ще контрольована, пише Latifundist.

Нашестя сарани — наслідок екоциду росії проти України. Та й не тільки проти України, а і проти всього світ", — наголосив Чайковський. Поширити

Він звернув увагу на те, що ключовими причинами нашестя були:

підвищення середньодобової температури,

зміна природно-кліматичних умов,

руйнування Каховської ГЕС,

війна та занедбані землі біля фронту.

Що важливо розуміти, минулого року було оголошено особливий режим захисту рослин в Слобожанській селищній раді Чугуївського району Харківщини.

Схожі ситуації раніше фіксували в Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях.

За словами Чайковського, на Запоріжжі качки масово поїдають сарану і навіть не хочуть їсти нічого іншого.