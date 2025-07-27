Нашестя сарани в Україні — влада назвала причину

Заступник голови Держпродспоживслужби Вадим Чайковський наголошує, що нашестя сарани в деяких регіонах України — це не катастрофа, оскільки ситуація знаходиться під контролем. Він також чітко дав зрозуміти, що йдеться насамперед про наслідок екоциду Росії проти України.
Головні тези:
- Зміна кліматичних умов та війна - ключові причини виникнення цієї проблеми.
- Качки допоможу ефективно боротися з сараною без жодної побічної шкоди.
Росія фактично спровокувала нашестя сарани в Україні
Як зазначає Вадим Чайковський, ця проблема особливо гостро відчувається на лінії зіткнення.
Однак не можна ігнорувати той факт, що спалахи сарани трапляються щороку, і в 2025 ситуація все ще контрольована, пише Latifundist.
Він звернув увагу на те, що ключовими причинами нашестя були:
підвищення середньодобової температури,
зміна природно-кліматичних умов,
руйнування Каховської ГЕС,
війна та занедбані землі біля фронту.
Що важливо розуміти, минулого року було оголошено особливий режим захисту рослин в Слобожанській селищній раді Чугуївського району Харківщини.
Схожі ситуації раніше фіксували в Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях.
За словами Чайковського, на Запоріжжі качки масово поїдають сарану і навіть не хочуть їсти нічого іншого.
Експерт наголошує, що такі біологічні методи контролю, як використання природних ворогів, є вкрай ефективними.
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