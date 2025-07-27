Нашествие саранчи в Украине — власть назвала причину

Замглавы Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский отмечает, что нашествие саранчи в некоторых регионах Украины — это не катастрофа, поскольку ситуация находится под контролем. Он также четко дал понять, что речь идет прежде всего о результате экоцида России против Украины.
Главные тезисы
- Изменение климатических условий и война – ключевые причины возникновения этой проблемы.
- Утки помогут эффективно бороться с саранчой без всякого побочного вреда.
Россия фактически спровоцировала нашествие саранчи в Украине
Как отмечает Вадим Чайковский, эта проблема особенно остро ощущается на линии столкновения.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что вспышки саранчи случаются ежегодно, и в 2025 году ситуация все еще контролируемая, пишет Latifundist.
Он обратил внимание на то, что ключевыми причинами нашествия были:
повышение среднесуточной температуры,
изменение природно-климатических условий,
разрушение Каховской ГЭС,
война и заброшенные земли у фронта.
Что важно понимать, в прошлом году был объявлен особый режим защиты растений в Слобожанском поселковом совете Чугуевского района Харьковщины.
Подобные ситуации ранее фиксировались в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях.
По словам Чайковского, на Запорожье утки массово поедают саранчу и даже не хотят есть ничего другого.
Эксперт отмечает, что такие биологические методы контроля, как использование природных врагов, крайне эффективны.
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