Замглавы Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский отмечает, что нашествие саранчи в некоторых регионах Украины — это не катастрофа, поскольку ситуация находится под контролем. Он также четко дал понять, что речь идет прежде всего о результате экоцида России против Украины.

Россия фактически спровоцировала нашествие саранчи в Украине

Как отмечает Вадим Чайковский, эта проблема особенно остро ощущается на линии столкновения.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что вспышки саранчи случаются ежегодно, и в 2025 году ситуация все еще контролируемая, пишет Latifundist.

Нашествие саранчи — следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, но и против всего мира, - подчеркнул Чайковский. Поделиться

Он обратил внимание на то, что ключевыми причинами нашествия были:

повышение среднесуточной температуры,

изменение природно-климатических условий,

разрушение Каховской ГЭС,

война и заброшенные земли у фронта.

Что важно понимать, в прошлом году был объявлен особый режим защиты растений в Слобожанском поселковом совете Чугуевского района Харьковщины.

Подобные ситуации ранее фиксировались в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях.

По словам Чайковского, на Запорожье утки массово поедают саранчу и даже не хотят есть ничего другого.