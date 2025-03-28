Наслідки війни. Росія завдала збитків довкіллю України на суму майже 85 млрд євро

Сьогодні ні в кого немає сумніву, що Україна бореться не тільки за свій суверенітет, але й за свободу й демократію у всьому світі. Європейський Союз — один із наших ключових партнерів у боротьбі з російською збройною агресією. Наші партнерства мають довгострокові цілі та орієнтири на сталий розвиток.