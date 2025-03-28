Наслідки війни. Росія завдала збитків довкіллю України на суму майже 85 млрд євро

Збитки довкіллю внаслідок російської агресії в Україні сягнули майже 85 млрд євро. Під окупацією або в зоні бойових дій перебувають 850 тис га лісів.
Головні тези:
- Російська агресія в Україні завдала значних збитків довкіллю на суму майже 85 млрд євро.
- Окупація та бойові дії залишили під загрозою 850 тис га лісів та порушили екосистему країни.
- Збільшення викидів вуглецю, забруднення боєприпасами та заміновані території - лише частина наслідків війни для довкілля.
Росія завдала збитків довкіллю України на 85 млрд євро
Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.
За її даними, станом на зараз зафіксовано понад 8 тис кейсів шкоди довкіллю внаслідок бойових дій. У повітря потрапило більш ніж 230 млн тонн вуглецю. Залишається замінованою та забрудненою боєприпасами чверть території України.
Очільниця відомства наголосила, що наслідки російської збройної агресії стосуються не тільки України, а й усього континенту.
За її словами, новим викликом для України та партнерів стало влучання російського дрона в ЧАЕС.
Гринчук закликала інші країни надавати матеріальну, технічну та експертну підтримку у сфері захисту довкілля, зокрема запускати нові проєкти.
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