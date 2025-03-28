Последствия войны. Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму почти 85 млрд евро

Ущерб окружающей среде в результате российской агрессии в Украине достиг почти 85 млрд евро. Под оккупацией или в зоне боевых действий находятся 850 тыс га лесов.

Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на 85 млрд евро

Об этом сообщила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

По ее данным, по состоянию на данный момент зафиксировано более 8 тыс. кейсов вреда окружающей среде в результате боевых действий. В воздух попало более 230 млн тонн углерода. Остается заминированной и загрязненной боеприпасами четверть территории Украины.

Глава ведомства подчеркнула, что последствия российской вооруженной агрессии касаются не только Украины, но и всего континента.

По ее словам, новым вызовом для Украины и партнеров стало попадание российского дрона в ЧАЭС.

Гринчук призвала другие страны оказывать материальную, техническую и экспертную поддержку в сфере защиты окружающей среды, в частности, запускать новые проекты.