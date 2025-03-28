Последствия войны. Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму почти 85 млрд евро
Категория
Украина
Дата публикации

Последствия войны. Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму почти 85 млрд евро

экоцид
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Источник:  online.ua

Ущерб окружающей среде в результате российской агрессии в Украине достиг почти 85 млрд евро. Под оккупацией или в зоне боевых действий находятся 850 тыс га лесов.

Главные тезисы

  • Российская агрессия в Украине привела к ущербу окружающей среде на 85 млрд евро.
  • Боевые действия оставили под угрозой 850 тыс га лесов и нарушили экосистему страны.
  • Выбросы углерода, загрязнение боеприпасами и заминированные территории — лишь часть последствий войны для окружающей среды.

Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на 85 млрд евро

Об этом сообщила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

По ее данным, по состоянию на данный момент зафиксировано более 8 тыс. кейсов вреда окружающей среде в результате боевых действий. В воздух попало более 230 млн тонн углерода. Остается заминированной и загрязненной боеприпасами четверть территории Украины.

Глава ведомства подчеркнула, что последствия российской вооруженной агрессии касаются не только Украины, но и всего континента.

По ее словам, новым вызовом для Украины и партнеров стало попадание российского дрона в ЧАЭС.

Гринчук призвала другие страны оказывать материальную, техническую и экспертную поддержку в сфере защиты окружающей среды, в частности, запускать новые проекты.

Сегодня ни у кого нет сомнений, что Украина борется не только за свой суверенитет, но и за свободу и демократию по всему миру. Европейский Союз — один из наших ключевых партнеров в борьбе с российской вооруженной агрессией. Наши партнерства имеют долгосрочные цели и ориентиры на устойчивое развитие.

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