Последствия войны. Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму почти 85 млрд евро

Ущерб окружающей среде в результате российской агрессии в Украине достиг почти 85 млрд евро. Под оккупацией или в зоне боевых действий находятся 850 тыс га лесов.
Главные тезисы
- Российская агрессия в Украине привела к ущербу окружающей среде на 85 млрд евро.
- Боевые действия оставили под угрозой 850 тыс га лесов и нарушили экосистему страны.
- Выбросы углерода, загрязнение боеприпасами и заминированные территории — лишь часть последствий войны для окружающей среды.
Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на 85 млрд евро
Об этом сообщила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.
По ее данным, по состоянию на данный момент зафиксировано более 8 тыс. кейсов вреда окружающей среде в результате боевых действий. В воздух попало более 230 млн тонн углерода. Остается заминированной и загрязненной боеприпасами четверть территории Украины.
Глава ведомства подчеркнула, что последствия российской вооруженной агрессии касаются не только Украины, но и всего континента.
По ее словам, новым вызовом для Украины и партнеров стало попадание российского дрона в ЧАЭС.
Гринчук призвала другие страны оказывать материальную, техническую и экспертную поддержку в сфере защиты окружающей среды, в частности, запускать новые проекты.
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