Настав час відкрити "Балтійський фронт" протидії російській агресії — Михайло Гончар

Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Centre for Global Studies "Strategy XXI" Михайло Гончар звернув увагу на важливість спільної протидії України та Європи російській гібридній війні у Балтійському морі.
Головні тези:
- Звернення уваги на важливість спільної протидії України та Європи російській гібридній війні у Балтійському морі.
- Потенційні можливості українських МБЕКів “Магура” для зміни обстановки та захисту інтересів на морі.
"Балтійський фронт" протидії російській агресії: як Україна може допомогти НАТО
Гончар нагадав, що 14 травня ВМС Естонії намагались затримати для перевірки черговий танкер, який йшов в російський порт під завантаження нафтою. Судно йшло під прапором Габону і на команду з естонського корабля змінити курс не реагувало.
Гончар зазначив, що естонська версія подій не дає подробиць як насправді усе було, але є результат — зупинити танкер на інспекцію не вдалось і російський винищувач, який хвилину перебував в повітряному просторі Естонії, не було перехоплено.
Експерт нагадав, що ГУР 14 травня вперше показали цей унікальний МБЕК. Тож Гончар зі свого боку пропонує “відкрити "Балтійський фронт" протидії російській агресії проти України і Європи”.
Якщо українські МБЕКи зайдуть на Балтику, то де опиняться кораблі російського Балтійського флоту? Вірно, там само, де й флагман ЧФ крейсер "Москва" — на морському дні. А ті, що вціліють, будуть тихенько стояти біля причалів у східному секторі моря. Авіація Балтфлоту також поповнить підводний склад, який поки що складається з двох Су-30 та двох гелікоптерів Мі-8, знищених "Магурами" 31 грудня 2024 року поблизу Криму.
На думку експерта, у такому випадку навіть НАТО на Балтиці почуватиметься більш захищеним.
Гончар нагадує, що Росія дедалі більше починає брязкати зброєю на Балтиці: кораблі Балтфлоту інтенсифікували навчання, авіація здійснює провокативні облети акваторії. І це в морі, яке вважається територією ЄС і НАТО, особливо після вступу до Альянсу Фінляндії та Швеції.
Тому, дорогі естонські друзі, дайте нам пункт базування десь на Балтиці і наші "Магури" покажуть агресору як виглядає "Кузькіна мать" у морському виконанні. Іншого він не розуміє.
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