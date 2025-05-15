Пора открыть "Балтийский фронт" противодействия российской агрессии — Михаил Гончар

Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям, президент Centre for Global Studies "Strategy XXI" Михаил Гончар обратил внимание на важность совместного противодействия Украины и Европы российской гибридной войне в Балтийском море.
Главные тезисы
- Совместное противодействие Украины и Европы российской агрессии в Балтийском море становится все более актуальным и важным.
- Украинский эксперт выделяет роль украинских МБЭК для изменения обстановки и защиты интересов в море.
- Участие украинских МБЭК на Балтике может повлиять на позицию российского Балтийского флота и обеспечить более высокий уровень защиты для НАТО.
"Балтийский фронт" противодействия российской агрессии: как Украина может помочь НАТО
Гончар напомнил, что 14 мая ВМС Эстонии пытались задержать для проверки очередной танкер, шедший в российский порт под погрузку нефтью. Судно шло под флагом Габона и на команду с эстонского корабля сменить курс не реагировало.
Гончар отметил, что эстонская версия событий не дает подробностей, как на самом деле все было, но есть результат — остановить танкер на инспекцию не удалось и российский истребитель, минуту находившийся в воздушном пространстве Эстонии, не был перехвачен.
Эксперт напомнил, что ГУР 14 мая впервые показал этот уникальный МБЭК. Гончар со своей стороны предлагает "открыть "Балтийский фронт" противодействия российской агрессии против Украины и Европы".
Если украинские МБЭКи зайдут на Балтику, то где окажутся корабли российского Балтийского флота? Верно, там же, где и флагман ЧФ крейсер "Москва" — на морском дне. А уцелевшие будут тихонько стоять у причалов в восточном секторе моря. Авиация Балтфлота также пополнит подводный состав, который пока состоит из двух Су-30 и двух вертолетов Ми-8, уничтоженных "Магурами" 31 декабря 2024 года вблизи Крыма.
По мнению эксперта, в таком случае даже НАТО на Балтике будет чувствовать себя более защищенной.
Гончар напоминает, что Россия все больше начинает бряцать оружием на Балтике: корабли Балтфлота интенсифицировали обучение, авиация совершает провокационные облеты акватории. И это в море, которое считается территорией ЕС и НАТО, особенно после вступления в союз Финляндии и Швеции.
Поэтому, дорогие эстонские друзья, дайте нам пункт базирования где-то на Балтике и наши "Магуры" покажут агрессору, как выглядит "Кузькина мать" в морском исполнении. Иного он не понимает.
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