Пора открыть "Балтийский фронт" противодействия российской агрессии — Михаил Гончар
Категория
Украина
Дата публикации

Пора открыть "Балтийский фронт" противодействия российской агрессии — Михаил Гончар

Магура
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Источник:  online.ua

Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям, президент Centre for Global Studies "Strategy XXI" Михаил Гончар обратил внимание на важность совместного противодействия Украины и Европы российской гибридной войне в Балтийском море.

Главные тезисы

  • Совместное противодействие Украины и Европы российской агрессии в Балтийском море становится все более актуальным и важным.
  • Украинский эксперт выделяет роль украинских МБЭК для изменения обстановки и защиты интересов в море.
  • Участие украинских МБЭК на Балтике может повлиять на позицию российского Балтийского флота и обеспечить более высокий уровень защиты для НАТО.

"Балтийский фронт" противодействия российской агрессии: как Украина может помочь НАТО

Гончар напомнил, что 14 мая ВМС Эстонии пытались задержать для проверки очередной танкер, шедший в российский порт под погрузку нефтью. Судно шло под флагом Габона и на команду с эстонского корабля сменить курс не реагировало.

Операции задержания, по версии российской стороны, способствовали не только на море, но и с воздуха — в небе находились самолеты ВВС Польши (МиГ-29) и Португалии (F-16, подтверждения этому нет), боевая авиация которой участвует в миссии НАТО по защите неба над странами Балтии. И вдруг появляется российский истребитель Су-35, по версии опять же с российской стороны, разгоняющий всех воздушных и морских преследователей, и танкер причаливает к терминалу Усть-Луга под загрузку.

Михаил Гончар

Михаил Гончар

Украинский эксперт

Гончар отметил, что эстонская версия событий не дает подробностей, как на самом деле все было, но есть результат — остановить танкер на инспекцию не удалось и российский истребитель, минуту находившийся в воздушном пространстве Эстонии, не был перехвачен.

Смоделируем ситуацию, что в Балтийском море были бы украинские МБЭК "Магура". Что бы с тем Су-35, который препятствовал эстонцам остановить на осмотр танкер? Правильно, с ним бы случилось то же, что и 2 мая с двумя российскими Су-30, которые были уничтожены над Черным морем нашими "Магурами" под руководством "Группы 13" ГУР МОУ.

Эксперт напомнил, что ГУР 14 мая впервые показал этот уникальный МБЭК. Гончар со своей стороны предлагает "открыть "Балтийский фронт" противодействия российской агрессии против Украины и Европы".

Если украинские МБЭКи зайдут на Балтику, то где окажутся корабли российского Балтийского флота? Верно, там же, где и флагман ЧФ крейсер "Москва" — на морском дне. А уцелевшие будут тихонько стоять у причалов в восточном секторе моря. Авиация Балтфлота также пополнит подводный состав, который пока состоит из двух Су-30 и двух вертолетов Ми-8, уничтоженных "Магурами" 31 декабря 2024 года вблизи Крыма.

По мнению эксперта, в таком случае даже НАТО на Балтике будет чувствовать себя более защищенной.

Гончар напоминает, что Россия все больше начинает бряцать оружием на Балтике: корабли Балтфлота интенсифицировали обучение, авиация совершает провокационные облеты акватории. И это в море, которое считается территорией ЕС и НАТО, особенно после вступления в союз Финляндии и Швеции.

Поэтому, дорогие эстонские друзья, дайте нам пункт базирования где-то на Балтике и наши "Магуры" покажут агрессору, как выглядит "Кузькина мать" в морском исполнении. Иного он не понимает.

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