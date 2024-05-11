Наступ армії РФ на Харків. Експерт назвав три сценарії подій

На півночі Харківської області тривають бої за двома напрямками. ЗСУ організували систему оборони і підтягнули на цю ділянку фронту резерви. Наразі у районі тривають бої.

Як може розвиватися наступ армії РФ на Харків

У районі чотирьох населених пунктів, особливо навколо села Стрілеча. Це один напрямок. Другий — місто Вовчанськ і населений пункт Гатище. Противник з ранку вчорашнього дня завдав поразки своїми засобами артилерії і на бронетехніці висунувся за цими напрямками. Крім того, по Вовчанську було завдано удару з реактивних систем залпового вогню. Завдяки таким діям вони частково просунулися вперед, де і зараз тривають інтенсивні бої, — розповів засновник БФ “Закриємо небо України”, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Поширити

За словами Романенка, підхід російських окупантів не новий. Генерал-лейтинант вважає, що можна розглядати три варіанти розвитку подій.

Стратегічно противник може створити угруповання, якого на поточний момент немає. Яна цьому наголошую. Для того, щоб вести активні дії проти безпосередньо Харкова як міста і оплоту оборони на цьому напрямку. Для цього окупантам треба десь від 150 тис. одиниць особового складу, озброєнь і техніки. Якщо вони десь там і збирають резерви, то на цьому напрямку поки що їх немає, — наголосив він. Поширити

Другий варіант полягає в тому, що РФ планує створити певну буферну зону в прикордонні та відсунути українські війська від російського кордону якомога далі. Для цього ворогу необхідно кілька десятків тисяч військових. Загалом на цьому напрямку зараз у РФ 55 тис. одиниць живої сили.

Найімовірніше, вважає Романенко, росіяни реалізують третій варіант. Йдеться про проведення розвідки боєм, з бронетехнікою, з окремими підрозділами. Адже РФ хоче виявити, де є слабкі місця в українській обороні та намагатися на цих напрямках провести наступальні дії.

Для цього вони мають такого рівня сили і засоби. Тут відповідним чином відбуваються зараз бої. Їхня мета — відтягувати сили і засоби Сил оборони з напрямків, де ведуться інтенсивні бої, на сході і на півдні. Тобто ціль такого роду дій противника з військового погляду очевидна, а перспективи будуть зрозумілі в найближчі кілька діб, — наголосив Романенко. Поширити

Ситуація у Харківській області

10 травня російські війська спробували прорвати кордон на Харківщині. ЗСУ змогли відбити атаку, але бої продовжуються.

При цьому російські війська не лише намагаються зайти в Україну, використовуючи ДРГ, а також обстрілюють не лише позиції ЗСУ, а й сусідні до кордону населені пункти за допомогою КАБів, артилерії. Зокрема, зараз проводиться евакуація із Вовчанська та сіл.

Зазначимо, що, за словами голови ОВА Олега Синєгубова, наразі загрози для Харкова у зв'язку з активізацією РФ у прикордонних районах немає.