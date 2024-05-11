Наступ армії РФ на Харків. Експерт назвав три сценарії подій

На півночі Харківської області тривають бої за двома напрямками. ЗСУ організували систему оборони і підтягнули на цю ділянку фронту резерви. Наразі у районі тривають бої.
Як може розвиватися наступ армії РФ на Харків
За словами Романенка, підхід російських окупантів не новий. Генерал-лейтинант вважає, що можна розглядати три варіанти розвитку подій.
Другий варіант полягає в тому, що РФ планує створити певну буферну зону в прикордонні та відсунути українські війська від російського кордону якомога далі. Для цього ворогу необхідно кілька десятків тисяч військових. Загалом на цьому напрямку зараз у РФ 55 тис. одиниць живої сили.
Найімовірніше, вважає Романенко, росіяни реалізують третій варіант. Йдеться про проведення розвідки боєм, з бронетехнікою, з окремими підрозділами. Адже РФ хоче виявити, де є слабкі місця в українській обороні та намагатися на цих напрямках провести наступальні дії.
Ситуація у Харківській області
10 травня російські війська спробували прорвати кордон на Харківщині. ЗСУ змогли відбити атаку, але бої продовжуються.
При цьому російські війська не лише намагаються зайти в Україну, використовуючи ДРГ, а також обстрілюють не лише позиції ЗСУ, а й сусідні до кордону населені пункти за допомогою КАБів, артилерії. Зокрема, зараз проводиться евакуація із Вовчанська та сіл.
Зазначимо, що, за словами голови ОВА Олега Синєгубова, наразі загрози для Харкова у зв'язку з активізацією РФ у прикордонних районах немає.
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