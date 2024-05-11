Наступление армии РФ в Харьков. Эксперт назвал три сценария событий

На севере Харьковской области продолжаются бои по двум направлениям. ВСУ организовали систему обороны и подтянули на этот участок фронта резервы. В районе продолжаются бои.
Как может развиваться наступление армии РФ на Харьков
По словам Романенко, подход российских окупантов не новый. Генерал-лейтинант считает, что можно рассматривать три варианта развития событий.
Второй вариант состоит в том, что РФ планирует создать определенную буферную зону в пограничных и отодвинуть украинские войска от российской границы как можно дальше. Для этого врагу необходимо несколько десятков тысяч военных. В общей сложности на этом направлении сейчас в РФ 55 тыс. единиц живой силы.
Скорее всего, считает Романенко, россияне реализуют третий вариант. Речь идет о разведке боем, с бронетехникой, с отдельными подразделениями. Ведь РФ хочет обнаружить, где есть слабые места в украинской обороне и пытаться в этих направлениях провести наступательные действия.
Ситуация в Харьковской области
10 мая российские войска попытались прорвать границу в Харьковской области. ВСУ смогли отбить атаку, но бои продолжаются.
При этом российские войска не только пытаются зайти в Украину, используя ДРГ, а также обстреливают не только позиции ВСУ, но и соседние границы населенные пункты с помощью КАБов, артиллерии. В частности, сейчас проводится эвакуация из Волчанска и сел.
Отметим, что, по словам главы ОВА Олега Синегубова, угрозы для Харькова в связи с активизацией РФ в приграничных районах пока нет.
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