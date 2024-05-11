Наступление армии РФ в Харьков. Эксперт назвал три сценария событий

На севере Харьковской области продолжаются бои по двум направлениям. ВСУ организовали систему обороны и подтянули на этот участок фронта резервы. В районе продолжаются бои.

Как может развиваться наступление армии РФ на Харьков

В районе четырех населенных пунктов, особенно вокруг села Стрелеча. Это одно направление. Второй — город Волчанск и населенный пункт Гатище. Противник с утра вчерашнего дня нанес поражение своими средствами артиллерии и на бронетехнике выдвинулся по этим направлениям. Кроме того, по Волчанску был нанесен удар по реактивным системам залпового огня. Благодаря таким действиям они частично продвинулись вперед, где и сейчас продолжаются интенсивные бои, — рассказал основатель БФ “Закроем небо Украины”, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Поделиться

По словам Романенко, подход российских окупантов не новый. Генерал-лейтинант считает, что можно рассматривать три варианта развития событий.

Стратегически противник может создать группировку, которой на данный момент нет. Яна это подчеркиваю. Для того чтобы вести активные действия против непосредственно Харькова как города и оплота обороны на этом направлении. Для этого оккупантам нужно где-то от 150 тыс. единиц личного состава, вооружений и техники. Если они где-то там и собирают резервы, то в этом направлении пока их нет, — подчеркнул он. Поделиться

Второй вариант состоит в том, что РФ планирует создать определенную буферную зону в пограничных и отодвинуть украинские войска от российской границы как можно дальше. Для этого врагу необходимо несколько десятков тысяч военных. В общей сложности на этом направлении сейчас в РФ 55 тыс. единиц живой силы.

Скорее всего, считает Романенко, россияне реализуют третий вариант. Речь идет о разведке боем, с бронетехникой, с отдельными подразделениями. Ведь РФ хочет обнаружить, где есть слабые места в украинской обороне и пытаться в этих направлениях провести наступательные действия.

Для этого они имеют такой уровень силы и средства. Здесь соответствующим образом проходят сейчас бои. Их цель — оттягивать силы и средства сил обороны по направлениям, где ведутся интенсивные бои, на востоке и на юге. То есть цель такого рода действий противника с военной точки зрения очевидна, а перспективы будут ясны в ближайшие несколько суток, — подчеркнул Романенко. Поделиться

Ситуация в Харьковской области

10 мая российские войска попытались прорвать границу в Харьковской области. ВСУ смогли отбить атаку, но бои продолжаются.

При этом российские войска не только пытаются зайти в Украину, используя ДРГ, а также обстреливают не только позиции ВСУ, но и соседние границы населенные пункты с помощью КАБов, артиллерии. В частности, сейчас проводится эвакуация из Волчанска и сел.

Отметим, что, по словам главы ОВА Олега Синегубова, угрозы для Харькова в связи с активизацией РФ в приграничных районах пока нет.