Наступні 6-9 місяців стануть поворотним моментом у війні — Білецький

На переконання командувача Третього армійського корпусу Андрія Білецького, загалом Сили оборони України мають 6-9 місяців для того, щоб перехопити ініціативу на фронті, а також посилити свої позиції за столом мирних перемовин.
Головні тези:
- Українські воїни міцно утримують фланг навколо Слов'янська.
- Якщо це буде тривати й надалі, то Путіну доведеться відмовитися від своїх планів щодо Донецької області.
Білецький оцінив поточні позиції України на полі бою
На його переконання, станом на сьогодні російські війська настільки сильно вичерпали свої сили та ресурси, щоб більше не здатні на серйозні ривки вперед.
Сили оборони України повинні використати цей період на свою користь.
Насамперед йдеться про нарощення та утримання темпів протягом кількох місяців.
Як вважає Білецький, саме це дасть можливість перехопити ініціативу на полі бою та змусити Путіна відмовитися від своїх планів щодо захоплення неокупованої Донеччини.
